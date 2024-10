Alcalde nombra a nuevos miembros para la Junta de Educación de Chicago

CHICAGO - El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, nombró este lunes a seis de siete nuevos miembros para la Junta de Educación de Chicago durante una conferencia de prensa en la iglesia Sweet Holy Spirit en el extremo sur de la ciudad.

Los nombramientos son los siguientes: Olga Bautista, Mikaila Blaise, Reverendo Mitchell Johnson, Debby Pope, Frant Thomas y Dra. Mary Gardner.

Los nombramientos se producen tres días después de que toda la junta dijera que renunciaría antes del inicio de una Junta Escolar híbrida electa y designada en enero de 2025. También se producen semanas después de que Johnson supuestamente le pidiera al director ejecutivo de las Escuelas Públicas de Chicago, Pedro Martínez, que renunciara a su cargo.

Johnson luego negó haberle pedido a Martínez que renunciara, aunque Martínez defendió su condición de líder del distrito en un artículo de opinión del Chicago Tribune.

La junta escolar actual, compuesta por miembros previamente designados por Johnson, había aprobado por unanimidad el plan de cinco años de Martínez, que no incluía la obtención de un préstamo de 300 millones de dólares con intereses elevados ni el pago de pensiones de 175 millones de dólares para los empleados no docentes de CPS, ambos solicitados por el Sindicato de Maestros de Chicago (CTU) en las negociaciones contractuales en curso.

El CTU, que apoyó la candidatura de Johnson a la alcaldía, también está pidiendo que Martínez sea destituido de su cargo.

En el Ayuntamiento, 41 de los 50 concejales firmaron una carta durante el fin de semana exigiendo que se celebre una audiencia antes de que Johnson proceda a nombrar a siete nuevos miembros por su cuenta.

La carta dice en parte que el Ayuntamiento debe reunirse para una audiencia antes de fin de mes y "antes de que se establezcan nuevos nombramientos".

"Los habitantes de Chicago merecen tener voz cuando se trata de decisiones que afectarán a nuestro sistema escolar y a la ciudad en su conjunto", se lee en parte de la carta. "Una Junta Escolar llena de personas designadas en el último momento que sólo cumplen unos pocos meses de mandato antes de que los residentes tengan la oportunidad de elegir a sus representantes no es lo que más nos conviene".

Según los funcionarios, los legisladores de Springfield estaban trabajando en la redacción de una legislación que exigiría al Ayuntamiento aprobar todos los nombramientos de la junta de CPS.

Johnson discutió el plan durante el fin de semana, diciendo que la medida "se trata, en última instancia, de asegurar oportunidades para las familias de la ciudad de Chicago".

CPS y Martínez publican declaraciones tras la renuncia de todo el consejo

Un portavoz de CPS emitió la siguiente declaración tras las renuncias:

"El director ejecutivo de CPS, Pedro Martínez, en nombre de su equipo de liderazgo, personal y estudiantes, extiende su sincero agradecimiento a los miembros del Consejo de Educación de Chicago por su servicio. Los miembros del Consejo Escolar son servidores públicos dedicados y cívicos a quienes no se les paga por su trabajo. Cada uno de ellos ha pasado incontables horas ofreciendo su tiempo como voluntarios, prestando su considerable experiencia y conocimientos para apoyar a nuestro sistema y a nuestros más de 325.000 estudiantes. Los miembros del Consejo Escolar revisan miles de documentos cada año y dedican tiempo adicional a investigar, hacer preguntas y ofrecer aportes antes de votar sobre decisiones importantes, incluido el presupuesto anual del Distrito y, el mes pasado, el plan estratégico de cinco años del Distrito, "Éxito 2029: Juntos nos levantamos". Estos miembros del Consejo en particular abogaron por la equidad, enfatizando nuestra responsabilidad colectiva de servir mejor a todos los estudiantes, pero especialmente a los estudiantes con discapacidades y a aquellos en vecindarios que históricamente han tenido pocos recursos y que siguen estando más alejados de las oportunidades. Agradecemos especialmente a la presidenta de la junta, Jianan Shi, y a la vicepresidenta, Elizabeth Todd-Breland, por su liderazgo. La vicepresidenta Todd-Breland es la única integrante restante de la junta que ha prestado servicios durante la pandemia de COVID-19 y después de ella, mientras el distrito trabajaba para restablecer los servicios y liderar con éxito los esfuerzos de recuperación académica.

Entendemos que la noticia de que la Junta de Educación de Chicago, compuesta por siete miembros, planea renunciar a fines de este mes puede preocupar a nuestras familias y a nuestro personal. El director ejecutivo Martínez y su equipo de liderazgo, directores y personal, siguen centrados en la enseñanza y el aprendizaje, y continúan con el gran impulso que hemos visto en los logros y el rendimiento académico de los estudiantes durante los últimos dos años".

Martínez ofreció la siguiente declaración al personal y las familias de CPS a raíz de las renuncias:

Hoy temprano, los siete miembros de la Junta de Educación de Chicago anunciaron que planean renunciar a sus cargos en un futuro muy cercano. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a estas siete personas por su visión y su liderazgo: el presidente de la junta, Jianan Shi, la vicepresidenta Elizabeth Todd-Breland, Mariela Estrada, Mary Fahey Hughes, Rudy Lozano, Jr., Michelle Morales y Tanya D. Woods.

Estoy sinceramente agradecido a cada uno de estos servidores públicos dedicados y cívicos que han ofrecido su tiempo, su experiencia y su energía como voluntarios para apoyar nuestro sistema y servir a más de 324,000 estudiantes.

Los miembros de la junta escolar, que no reciben remuneración por su trabajo, revisan miles de políticas y propuestas cada año y dedican tiempo adicional a investigar, hacer preguntas y ofrecer aportes antes de votar sobre decisiones importantes, incluido el presupuesto anual del Distrito y, más recientemente, el plan estratégico de cinco años del Distrito, "Success 2029: Together We Rise", que esta junta aprobó hace apenas 19 días.

Quiero saludar a estos miembros de la Junta en particular por su firme dedicación a garantizar una mayor equidad en nuestro sistema, enfatizando nuestra responsabilidad colectiva de mejorar la calidad de la educación para aquellos que están más alejados de las oportunidades.

Quiero extender mi agradecimiento especial a la vicepresidenta de la Junta, Todd-Breland, quien ha sido miembro de la junta desde 2019, por su liderazgo durante la pandemia de COVID-19 y después de ella. Trabajó para restablecer los servicios y liderar los esfuerzos de recuperación académica que han producido algunos de los mayores avances entre los grandes distritos urbanos.

Sé que las familias y el personal pueden tener inquietudes sobre lo que esto significa para el futuro de nuestro Distrito. Tengan en cuenta que, independientemente de la composición de la Junta de Educación, mi equipo y yo seguimos centrados en el trabajo: una enseñanza y un aprendizaje sólidos, aprovechando el gran impulso que hemos visto en los avances académicos de los estudiantes y continuando haciendo realidad nuestra visión de un Distrito donde cada estudiante tenga una experiencia de aprendizaje rigurosa, de alta calidad y alegre".