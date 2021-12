Navidad en Chicago: última oportunidad para ver estas festividades en la ciudad

CHICAGO - Los habitantes de Chicago tendrán la última oportunidad de acudir a eventos y festividades navideñas en toda la ciudad este fin de semana y el próximo antes del cierre de la temporada.

Con varias actividades abiertas los viernes, familias y amigos pueden pasar la Nochebuena en los lugares de moda de Chicago para disfrutar de las vacaciones antes de que termine el fin de semana.

Aquí hay un vistazo a las festividades en el área hasta diciembre:

Chicago Christkindlmarket

Abierto hasta el 24 de diciembre (centro) y el 31 de diciembre (Wrigleyville)

El 25º Christkindlmarket de Chicago regresó en persona este año en dos ubicaciones: una en The Daley Plaza en el centro de Chicago y otra en Gallagher Way en Wrigleyville.

Inspirados en el Christkindlesmarkt del siglo XVI en Nuremberg, Alemania, los mercados europeos tradicionales ofrecen comida y bebida auténtica alemana, compras, entretenimiento en vivo y más. La admisión es gratuita.

Horario del centro de Chicago: domingos a jueves de 11 a.m. a 8 p.m., viernes a sábados de 11 a.m. a 10 p.m. y de 11 a.m. a 4 p.m. en Nochebuena. Cerrado el día de Navidad. Este lugar se cerrará después del 24 de diciembre.

Horario de Wrigleyville: 4:00 p.m. A 10:00 p.m. el 20 de noviembre, de lunes a jueves a partir de las 3:00 p.m. - 9 p.m., viernes a sábados de 11 a.m. a 10 p.m., domingos de 11 a.m. a 7 p.m., y de 11 a.m. a 4 p.m. en Nochebuena y Víspera de Año Nuevo. Cerrado el día de Navidad. Este lugar se cerrará después del 31 de diciembre.

Pista de hielo McCormick Tribune en Millennium Park

Abierto hasta el 6 de marzo, si el tiempo lo permite

El patinaje sobre hielo en la pista de patinaje McCormick Tribune en Millennium Park está de regreso para la temporada de su vigésimo aniversario. Si el tiempo lo permite, la pista estará abierta hasta el 6 de marzo.

La entrada es gratuita, pero se requiere reserva. El alquiler de patines varía entre $13 y $ 15, y las lecciones de patinaje gratuitas (se requieren reservaciones) se ofrecen la mayoría de los sábados y domingos de 8 a.m. a 9 a.m.

Horario: lunes a jueves de 11 a.m. a 8:30 p.m., viernes a domingos, semanas festivas y fines de semana de 9:30 a.m. a 9 p.m. Manténgase actualizado sobre cierres por las condiciones del tiempo en la página de Facebook de Millennium Park.

Bares navideños de Chicago

Los bares emergentes de Navidad, llenos de decoración navideña y cócteles festivos, se pueden encontrar en toda la ciudad esta temporada. Aquí es donde encontrar los lugares navideños y cuánto tiempo estarán abiertos:

Santa Baby en Deuces

3505 N. Clark St., Wrigleyville

Abierto hasta el 9 de enero

Barra navideña de Rudolph en Casey Morans

3660 N. Clark St., Wrigleyville

Abierto hasta el 30 de diciembre

Winter Wonderland en JoJo's Shake Bar

23 W.Hubbard St., Near North

Abierto hasta el 2 de enero

Posada de Navidad en Hubbard Inn

110 W.Hubbard St., River North

Jack's Winter Walk Pop-Up y granja de árboles navideños

Vecindario de Goose Island

Abierto hasta el 2 de enero

La azotea navideña de Rudolph en LH Rooftop

85 E. Wacker Dr., The Loop

Festival de la luz Amaze en Impact Field

Abierto hasta el 2 de enero

La exhibición de música y luces navideñas en Rosemont cuenta con tubos de nieve, el taller de Papá Noel y siete mundos navideños para pasear: Deck the Halls, Storybook Village, Sparky's Land of Sweets, North Pole, Whimsical Forest, Tree Farm y Arctic Express.

Admisión: los boletos cuestan entre $18 y $85. Se extiende hasta el 2 de enero.

Santa’s Rock N Lights en el recinto ferial del condado Lake

Abierto hasta el 2 de enero

Un espectáculo de luces animado por autoservicio con casi una milla completa de más de 100,000 luces ambientadas con música navideña.

Admisión y horario: los boletos oscilan entre $19.99 y $34.99. Requiere compra anticipada. El horario es de domingo a jueves a partir de las 5 p.m. – 8:30 p.m., y viernes y sábados a partir de las 5:30 p.m. - 9:30 pm.

ZooLights del Zoológico de Lincoln Park

Abierto hasta el 2 de enero

La vigesimoquinta edición anual de Lincoln Park ZooLights presenta un laberinto de luces, visitas con Papá Noel, un bar emergente, horarios de visitas sensoriales, eventos especiales durante toda la temporada como BrewLights y más.

Horario y admisión: 23, 26-31 de diciembre y 1-2 de enero a partir de las 4 p.m. – 10:00 p.m. Se requieren boletos y cuestan $5 de miércoles a domingo, y gratis los lunes y martes.

Willow Hill's Winter Magic Drive-Thru en el campo de golf Willow Hill

Abierto hasta el 2 de enero

Es una exhibición de luces navideñas de una milla que se pasea en automóvil en el campo de golf Willow Hill en Northbrook, con áreas temáticas navideñas a lo largo de un túnel de luz animado.

Horario y admisión: Abierto todas las noches a partir de las 4:30 p.m., hasta el 2 de enero. Los boletos cuestan $ 45 por automóvil. Se requiere reserva y compra anticipada.

Illumination: Tree Lights at the Morton Arboretum

Abierto hasta el 2 de enero

La novena experiencia anual de caminata en Morton Arboretum en Lisle es un sendero pavimentado de una milla con música festiva y luces navideñas destinadas a resaltar la belleza de los árboles en invierno. En el camino, puede detenerse para s'mores o calentarse frente a una fogata.

Admisión y horario: Se extiende hasta el 2 de enero. Los boletos cuestan entre $8 y $24, y se recomienda la compra anticipada. Los horarios de entrada por la noche varían según la disponibilidad de boletos.

Lightscape en Chicago Botanic Garden

Abierto hasta el 2 de enero

El sendero de 1.25 millas lleva a los visitantes a través de pinos cubiertos con hileras de luces, velas alineadas en los senderos y una variedad de otras formaciones de luces navideñas, creando un cálido resplandor a través del cual caminar.

Abierto hasta el 2 de enero, los boletos varían en precio desde $12 hasta $ 28. Los niños menores de 3 años pueden recorrer el espectáculo de forma gratuita. Compra entradas aquí.

Ventanas navideñas de Macy's en State Street

Una tradición navideña de Chicago, las ventanas navideñas y Great Tree en Macy's en State Street regresan este año con un reno azul de ojos brillantes llamado Tiptoe.

Las ventanas cuentan la historia de un pequeño reno que era "demasiado tímido para volar" con el equipo de trineo de Santa en la noche de Navidad, según el cuento de Macy's sobre Tiptoe.