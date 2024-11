Migrantes reaccionan a próximo cierre de albergue en Chicago

En marcha continúa el plan de reestructuración de albergues para inmigrantes en busca de asilo, por lo cual se tiene previsto el cierre de algunos de ellos en Chicago.

Algunos inmigrantes ya están siendo transportados a otros albergues. Los afectados expresan su frustración a la vez que autoridades locales dicen cuál es el plan de reubicación.



Uno de los albergues que va a cerrar es el de lascalles Ohio y Saint Clair, en Streterville.

Marta Argueta, originaria de Honduras y madre de dos hijos, es una de las inmigrantes que serán reubicadas. “Triste, porque este es mejor que los otros, aquí hay camas, allá no”, dijo.

Gloria Mendoza, inmigrante nicaragüense, dice que vive en otro albergue, pero también recibió la noticia del cierre.

“Nos dieron aviso de que tenemos que desocupar los albergues y yo estoy desesperada porque yo no tengo familia, no tengo a donde ir, no he encontrado alternativa”, dijo.

Al ser madre soltera de un bebe de meses y al estar enferma dice las cosas no son nada fáciles.

“Ya casi al final de mi embarazo me enfermé demasiado, me declararon insuficiencia renal. Estaba muy delicada”, dijo.

Otras de las preocupaciones de algunos inmigrantes es la escuela de sus hijos ya que el ciclo escolar lleva meses de haber iniciado, ante esto hablamos con el concejal Brian Hopkins representante de la zona.

“La cosa más importante es asegurarnos de que haya continuidad y todos los niños que están inscritos en las escuelas públicas de Chicago se les permitirá estar en la escuela que están sin importar a donde se va la familia”, dijo Hopkins.

Pero, qué pasará con quienes se muden a vecindarios lejanos de las escuelas. Lo que puedo decir es que vamos a estar trabajando con las familias de manera individual para encontrar vivienda apropiada cerca de la escuela de sus hijos”, dijo el concejal.

El hotel Chicago In era uno de los refugios más grandes de la ciudad al haber albergado hasta 1500 inmigrantes desde su apertura para este propósito.

El concejal Hopkins también dijo que según los últimos recuentos en este albergue de Streterville había 800 inmigrantes, pero esa cifra se tiene que reducir a cero a partir del 15 de noviembre.