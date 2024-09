Migrantes de Waukegan reciben inesperada ayuda de su comunidad

Una familia migrante de Waukegan recibió una gran ayuda en su hogar tras años de negligencia debido a la edad y cuestiones de salud que causaron que su hogar de más de 30 años se deteriorara por dentro y por fuera.

Los habitantes de la casa no le han dado el mantenimiento necesario debido a falta de recursos y cuestiones de salud. Pero este sábado, varios voluntarios junto Con United Giving Hope decidieron llegar aquí y brindarles una mano.

Ernestina y Fernando debido a su edad y por razones de salud no le han podido dar el mantenimiento necesario. Tras años de acumulación de objetos materiales se vieron en la necesidad de vaciar la casa en la que han vivido por 35 años y empezar desde cero.

“Lo más hermoso que puede ser una ayuda de toda la gente. Su amor, su cariño y su apoyo señorita que tanto lo necesitamos”, dijo Ernestina Suárez, residente de Waukegan que recibió ayuda comunitaria.

Fernando ha perdido gran parte de su vista y nos cuenta que ha estado en diálisis por once años y ahora espera un trasplante de riñón.

Mientras ellos se preparaban para ser llevados a un hotel por tres días, los voluntarios trabajaban para restaurar la casa.

A las afueras se iban llenando varios contenedores de basura con sus pertenencias.

“No alcanzó a ver sus caras pero, siento, siento con el corazón ese no miente y uno siente que la gente, no solamente me están dando una muestra de solidaridad me están dando una muestra de cariño”, dijo Fernando.

Por dentro la casa estaba muy deteriorada, los muebles tenían telarañas y nidos de cucarachas.

Pero aun así, los voluntarios trabajaron para sacar todos los muebles.

“Cuando entramos la primera vez que vinimos a inspeccionar la casa vimos todo. Las cucarachas por fuera de la casa”, djo Joselin Nino, voluntaria, MJC Landscape.

“Ayudando, limpiando su casa, haciendo algo que ellos no pueden. Merecen respeto y dignidad. Hay millones de Fernandos y Tinas”, dijo Julie Contreras, Pastora de United Giving Hope.

Según un estudio del Centro médico de la Universidad Rush, Centro para la excelencia en el departamento de envejecimiento y de Trabajo Social, las personas indocumentadas enfrentan barreras estructurales debido a su estatus migratorio que les impiden recibir los servicios de los que dependen los adultos mayores para envejecer exitosamente.

Añadiendo que muchos servicios gratuitos disponibles para los adultos mayores, actualmente no son accesibles a personas indocumentadas y que la población de adultos indocumentados de 65 años o más en Illinois se multiplicará por más de doce para el año 2030.

Representantes de la ciudad de Waukegan también estuvieron presentes para inspeccionar la casa con la esperanza de conseguir fondos para reparar el techo del garaje por medio de un programa gubernamental.

“Me siento bien de poder hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudar a estas personas a permanecer en sus hogares y permanecer en ellos en condiciones seguras”, dijo Wayne Bailey, coordinadora de rehabilitación de la ciudad de Waukegan.