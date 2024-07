ROUNDD LAKE - Devastados, así están unos padres al perder una de sus hijas cuando ella estaba en casa cenando. Una bala perdida le quitó la vida.

El hecho ocurrió en Round Lake, Illinois. “La mamá ahorita no puede ni hablar, está en shock, no entiende, no comprende que su hija ya no está”, dijo Maria Garcia, amiga de la familia.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Valeria, una joven de 15 años perdió la vida cuando una bala perdida entró por la ventana de su casa.

Según las autoridades la tragedia llegó para esta familia la noche del miércoles cuando recibieron una llamada donde les informaba que una persona con una herida en el torso estaba en un hogar ubicado en la cuadra 1500 en la avenida Cherokee, en Round Lake Beach.

“La niña estaba cenando y su mamá escuchó una detonación, su hermanita estaba con ella y corrió a decirle a su mamá que Valeria estaba tirada en el piso sangrando”, relató García.

Valeria tenía cuatro hermanos. Sus conocidos la describen como una niña feliz, amorosa, siempre preocupado por su familia, muy soñadora que no merecía un final así.

“Era muy dulce, muy callada también, muy seria”, comentó García.

El hecho sorprendió a los vecinos, quienes aún no entienden cómo algo así pasó, por lo que dicen están cooperando con las autoridades para darle justicia a la familia.

“Estamos dando lo que más podemos ayudar, a los vecinos y a ver si pueden encontrar al responsable”, dijo Iván Santana, vecino.

Por ahora no hay arrestos, por lo que la familia le pide a la comunidad ayuda para atrapar al responsable.

Si tiene información se puede comunicar con el número 847-546-2127, será totalmente anónimo.