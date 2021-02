Maestros y estudiantes de CPS regresan a clases presenciales bajo nuevo plan estratégico

Algunos miembros del personal y estudiantes de las Escuelas Públicas de Chicago regresan a las aulas este jueves bajo un nuevo marco aprobado por el distrito y el Sindicato de Maestros de Chicago a principios de esta semana.

Los estudiantes y maestros de prekínder y de cluster regresan a las aulas hoy jueves, y el personal y los estudiantes de la escuela primaria están programados para regresar en las próximas semanas. El regreso a las escuelas se produce un día después de que miembros de la CTU votaran para aprobar un acuerdo que los líderes sindicales alcanzaron con el distrito en las negociaciones durante el fin de semana.

La CTU dijo que 13,681 miembros del sindicato votaron a favor de la propuesta, lo que representa el 67.5% de los votos emitidos, con otros 6,585 miembros que votaron en contra del acuerdo.

El acuerdo se alcanzó el domingo después de semanas de polémicas negociaciones.

CPS y la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, informaron que el horario para que los maestros y estudiantes regresen es el siguiente:

Grupo/Grado Fecha de inicio para el personal Fecha inicio para estudiantes Pre-K y estudiantes en aulas cluster intensivas y moderadas Febrero 11 Febrero 11 Kínder - 5 grado Febrero 22 Marzo 1 6 grado - 8 grado Marzo 1 Marzo 8 Horarios de regreso a clases presenciales.

CPS dijo que alrededor del 20% de los estudiantes han optado por volver a clases presenciales, y que el 80% continúa con clases en línea por el momento. El distrito dijo el domingo que las familias que opten por continuar con el aprendizaje remoto tendrán otra oportunidad de regresar a las escuelas antes del inicio del cuarto trimestre que comienza en abril.

Con respecto a las vacunas, CPS dijo que a 2,000 miembros del personal de pre-kindergarten y de cluster, así como al personal que tiene miembros médicamente vulnerables en su hogar pero que no recibieron base para continuar enseñando de forma remota, se les ofrecerán vacunas a partir de esta semana. El distrito dijo que el personal que acepte la "oportunidad de vacunación expedita" debe comprometerse a regresar a las escuelas dentro de las dos semanas posteriores a la recepción de sus primeras dosis.

El distrito dijo que también acordó administrar vacunas a 1,500 empleados por semana fuera del suministro de la ciudad en los sitios de vacunación de CPS que se abrirán a finales de este mes, y señaló que el personal de las 15 comunidades de la ciudad más afectadas por COVID-19 puede ser elegible para vacunarse a través de la iniciativa de la ciudad "Proteger Chicago Plus".

Todos los trabajadores de la educación en Illinois son elegibles para ser vacunados en la fase actual de vacunación del estado, la Fase 1B que comenzó el mes pasado.

El acuerdo entre CTU y CPS también incluye métricas para regresar a todo el aprendizaje remoto si la pandemia empeora. El distrito pasará clases en línea durante al menos 14 días calendario si la tasa de positividad de la prueba promedio de 7 días de la ciudad aumenta durante siete días consecutivos, es al menos un 15% más alta cada uno de esos días que la tasa de una semana antes y si el la tasa es del 10% o más el séptimo día.

Si eso sucede, CPS reanudará el aprendizaje en persona después de 14 días o cuando la tasa de positividad ya no cumpla con esas tres métricas, señala el distrito.

Para las aulas en lo individual, el aprendizaje en persona se detendrá cuando haya un caso positivo confirmado de COVID-19 y para las escuelas en lo particular, el distrito dice que implementará una "pausa operativa en toda la escuela cuando haya tres o más casos positivos confirmados en tres o más aulas diferentes en un período de 14 días ".

El distrito además señala que continuará otorgando aprobación para el trabajo remoto para los empleados con mayor riesgo de enfermedad grave debido a COVID-19 o para aquellos que sirven como cuidadores principales de los miembros de la familia con mayor riesgo. Y que se otorgarán otras solicitudes de adaptación "cuando sea operativamente factible y consistente con brindar una experiencia de aprendizaje de alta calidad a los estudiantes en persona". Además cualquier miembro del sindicato que no reciba una adaptación y no esté completamente vacunado puede tomar una licencia sin goce de sueldo con beneficios durante el tercer trimestre.

El acuerdo también incluye acuerdos sobre protocolos de salud y seguridad (como exámenes de salud, acceso a equipo de protección personal, protocolos de limpieza y más), un plan para mejorar la ventilación en las escuelas, así como la creación de un equipo de rastreo de contactos más en todo el distrito y en la escuela, comités de salud y seguridad de nivel para supervisar la implementación.

El presidente de CTU, Jesse Sharkey, criticó a Lightfoot y al distrito al anunciar que el acuerdo había sido ratificado el miércoles, diciendo que el plan "no es lo que ninguno de nosotros merece. No nosotros. No nuestros estudiantes. No sus familias".

"El hecho de que CPS no pudiera retrasar la reapertura unas pocas semanas para aumentar las vacunas y los preparativos en las escuelas es una vergüenza", escribió Sharkey en un correo electrónico a los miembros de base del sindicato. "Sin embargo, el alcalde y el liderazgo de CPS estaban dispuestos a hacer aún más daño a nuestro distrito escolar para mantener esa postura. Eso es lo mucho que se preocupan por la seguridad real de los estudiantes, sus familias y los educadores y el personal escolar que los apoyan".

"Este acuerdo representa el lugar donde deberíamos haber comenzado hace meses, no donde ha aterrizado", agregó que el acuerdo puso a los maestros en una "posición mucho mejor" que en la que estaban noviembre.