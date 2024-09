Madre suburbana dice que colocaron a su hijo con autismo en el autobús equivocado

El primer día de clases de un niño con autismo terminó cuando lo colocaron en el autobús escolar equivocado en los suburbios de Palatine, lo que llevó a una tarde aterradora para una madre que no pudo encontrarlo.

Según Kelly Murray-Myrum, su hijo Gianni, de 6 años, fue colocado en el autobús equivocado después de salir de la escuela.

“Ningún padre debería tener que pasar por lo que yo pasé durante esos 30 minutos, sin saber dónde estaba mi hijo de 6 años”, dijo.

“Un par de niñas se bajaron del autobús y les pregunté dónde estaba Gianni pero no lo podía encontrar”, dijo. “Le pregunté al conductor del autobús y me dijo: bueno, aquí hay una lista. No tengo nombres, así que si quieres subir al autobús, adelante”.

“Todo lo que yo pensaba es que escuchas malas historias y ¿Se lo llevaron, se bajó en la parada equivocada y no sabe dónde está? ¿Volvería a ver a mi hijo algún día?”, dijo.

Afortunadamente para Kelly y Gianni, su mochila está específicamente marcada para una situación como la que se encontró, y el conductor del autobús en cuyo autobús abordó pudo llevarlo a casa.

Ahora, dos semanas después del incidente, Kelly dice que todavía no ha llegado al fondo de lo sucedido.

NBC Chicago aún no ha recibido comentarios de la Escuela Primaria Lincoln ni del Distrito 15.