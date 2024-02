Madre soltera de Tinley Park necesita un donante vivo para sobrevivir

Ver fotografías de sus hijos hace sonreír a Elizabeth Heaton. Pero también la ponen un poco triste.

La madre soltera de Tinley Park quiere que sus hijos sean niños y no se concentren en su enfermedad.

"Les están diciendo a sus amigos: 'Sabes, mi mamá necesita un hígado'", dijo Heaton. "Según mi hijo, el robot arreglará el hígado de mamá y le dará uno nuevo".

El diagnóstico de Heaton llegó en 2017. Los médicos le dijeron que tenía colangitis esclerosante primaria o CEP.

La CEP es una enfermedad hepática crónica en la que los conductos biliares dentro y fuera del hígado se inflaman, cicatrizan y eventualmente se estrechan o bloquean. Cuando esto sucede, la bilis se acumula en el hígado y causa más daño hepático.

El gran Walter Payton de los Chicago Bears tenía la misma enfermedad hepática crónica, dijo Heaton.

"La esperanza de vida de una persona con CEP no es muy grande después del diagnóstico. Es de unos 10 a 12 años", dijo Heaton.

Después de 15 cirugías y numerosas terapias, Heaton ahora lucha contra el reloj.

Lo único que puede salvarle la vida es un trasplante de hígado, preferiblemente de donante vivo.

"Con un donante vivo, pasan por un proceso de evaluación que dura aproximadamente cuatro semanas, lo analizan de la cabeza a los pies y pueden decir que esta persona tiene la mejor probabilidad de no rechazar el trasplante de hígado", dijo Heaton. "Con un donante fallecido, no sabes mucho sobre él. Lo único que saben es el tamaño del hígado, los conductos biliares, cosas así, todo coincide. Tu cuerpo podría rechazar tu cuerpo y no sabes mucho sobre él."

Se necesitan tres criterios básicos para una compatibilidad: Tipo de sangre O (- o +), tener entre 18 y 55 años y estar sano.

Para postularse para ser donante vivo, complete este cuestionario a través de la Universidad de Medicina de Chicago. Necesitará su nombre, Elizabeth Heaton, y su fecha de nacimiento, el 13 de marzo de 1988, al completar el formulario.