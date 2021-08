Madre de Chicago pierde a su hijo de 12 años por COVID: ‘Es demasiado difícil y lo extraño’

Rina Miller pasó días y noches cuidando a su hijo, Alonzo con síndrome de Down luego de que poco después de cumplir sus 12 años a principios de mes, ambos comenzaron a tener dificultades para respirar tras contraer COVID-19.

Rina y Alonzo tuvieron que ser llevados por paramédicos al hospital Stroger, donde tras ser admitidos fueron separados y colocados en habitaciones lejanas.

Miller le dijo al diario Chicago-Sun Times que le suplicó en vano a los médicos para que trasladaran a Alonso a un hospital más adecuado para su edad y condición.

Dos días después, un médico llegó a su habitación y le dijo que Alonso había muerto.

"Es demasiado difícil y extraño a mi hijo", dijo Miller entre lágrimas.

Desde que comenzó la pandemia el año pasado, nueve niños de 15 años o menos han muerto por COVID-19 en el Condado Cook.

La mayoría padecían de condiciones médicas subyacentes que los ponían en mayor riesgo de morir por el coronavirus.

A principios de agosto, un niño de 9 años con parálisis cerebral murió tras contraer el virus y en junio murió una niña de 7 años con leucemia.

Estas muertes resaltan los peligros que representa el COVID-19 especialmente para niños más vulnerables.

"Los niños con cualquier tipo de afección subyacente tienen más riesgo de contraer una enfermedad COVID más grave si se infectan", dijo la Dra. Tina Tan, pediatra del Hospital Infantil Ann & Robert H. Lurie. “Y muchos de esos niños serán hospitalizados. Y, lamentablemente, algunos de ellos morirán ".

Las condiciones subyacentes comunes entre los niños que han muerto de COVID incluyen obesidad, diabetes y asma. Y se ha descubierto que los niños con síndrome de Down tienen 10 veces más probabilidades de morir a causa del virus.

Tan dijo que los niños de las comunidades minoritarias tienen más probabilidades de contraer el virus y, por lo tanto, de morir a causa de él.

"Estos niños provienen de hogares multigeneracionales con un acceso menos fácil a la atención médica, probablemente tienen una afección subyacente como la obesidad o el asma y, por lo general, provienen de áreas socioeconómicas más bajas donde existe una disparidad en el acceso a la atención médica", dijo.

No hay evidencia de que los niños se estén enfermando más a causa de la variante Delta de COVID-19, que es más contagiosa, dijo Tan. Pero más niños se están infectando porque la variante se transmite más fácilmente y muchos niños siguen sin vacunarse, a pesar de que la vacuna fue aprobada en mayo para niños de tan solo 12 años.

Los casos infantiles del coronavirus han aumentado drásticamente desde principios del verano, de unos 38,000 casos por semana en julio a 180,000 por semana en agosto, según la Academia Nacional de Pediatría.

Miller vive en Lawndale, donde la tasa de vacunación es más baja que en muchas partes de Chicago, según datos municipales.

Miller dijo que ni ella ni su hijo habían sido vacunados, aunque había planeado recibir la vacuna para ella y su hijo.

Desde que fue dada de alta del hospital, Miller dijo que ha tenido problemas económicos incluso más de los que ya tenía. Dijo que tiene trabajos ocasionales, pero "a veces me pagan y otras no", dijo.

Miller dijo que su tarjeta de identificación estatal venció y que no recibió una nueva, por lo que no podía solicitar Medicaid. Añadió que se deshizo de sus pertenencias después de que ella y su hijo se enfermaron, por temor a que pudiera volver a infectarse, aunque no existe una base médica para ello.

"No tenemos nada", señaló, agitando un brazo a través de su apartamento del sótano, vacío excepto por una silla y un pequeño montón de papeleo del hospital.

Miller indicó que viajó por la ciudad para presentar el papeleo para una nueva identificación con la esperanza de poder pagar el entierro de su hijo. Por ahora, su cuerpo permanece en la morgue. Dijo que se ha acercado a organizaciones benéficas, pero no ha recibido respuesta.

“Le pido a Dios que sea fuerte”, dijo Miller. “Oramos que Dios se encargue de esto”.

La familia de Alonso ha iniciado una recaudación de fondos en línea para ayudar a pagar su entierro.

