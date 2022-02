Aumentan los precios: te ofrecemos recomendaciones para recortar la cuenta del supermercado

Los precios de los alimentos subieron más del 7% con respecto al año pasado, y productos como los huevos y el pescado aumentaron aún más.

Los siguientes consejos te ayudarán a mantener bajo control tu presupuesto para la compra.

Tu cuenta de supermercado probablemente ha estado subiendo.

Eso se debe a que los precios de los alimentos están aumentando considerablemente, y los últimos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales muestran un aumento del 7.4% entre enero de 2021 y enero de 2022. El costo del tocino aumentó un 18% y la mantequilla de maní, un 15%.

No está claro cuándo cederá la inflación. Mientras tanto, expertos ofrecen estrategias para ayudarte a ahorrar en el supermercado.

1. Llena tu despensa con lo básico

Tu cocina debe contar con ciertos alimentos esenciales, como huevos, pasta, arroz, pan, tomates enlatados, verduras y frutas congeladas, cebollas y papas, dijo Leanne Brown, autora de Good Enough, un libro de cocina y cuidado personal.

Muchas comidas se pueden preparar solo con estos ingredientes y sirven como base para muchas más, lo que significa que no tendrás que comprar tantos productos cada semana.

Si tienes espacio, recomiendan los expertos, considera comprar estos productos en grandes cantidades para reducir aún más los costos.

2. Prepárate antes de ir al supermercado

No vayas al supermercado sin una lista de compras y algunas ideas de lo que cocinarás para la semana, señaló Brown.

"Planear las comidas definitivamente reduce los costos", dijo. "Si sigues esa recomendación, no desperdicias alimentos que compraste sin un plan".

Mientras planificas tus platillos para la semana, intenta pensar en recetas que se puedan reutilizar fácilmente, agregó. Por ejemplo, una olla de chili se puede usar más tarde para rellenar burritos o acompañar nachos.

Puedes pensar que comer ciertos alimentos una y otra vez es monótono o, como tantas otras cosas en la vida, puedes optar por verlo de manera más positiva.

"Tomar el mismo desayuno todos los días durante una semana puede ser realmente reconfortante y simplificar las cosas, tanto desde el punto de vista de la billetera como de la toma de decisiones", dijo Brown. "Entonces puedes preparar otra cosa a la siguiente semana, para que no te aburras".

Una lista probablemente no evite las compras impulsivas, pero eso no significa que no debas hacer una.

"Incluso si te apegas más o menos a los productos de tu lista, eso está muy bien", dijo Brown. "Nadie es perfecto".

Como premio, planea comprar a propósito una o dos cosas que no están en tu lista.

3. Busca las mejores ofertas

Por lo general, puedes hallar descuentos en el sitio web o la aplicación de un supermercado, o encontrarlos una vez estés haciendo la compra, indican los expertos.

Echa un vistazo a tu lista antes de decidir dónde hacer tus copras , dijo Erin Clarke, autora de The Well Plated Cookbook. Luego, busca un supermercado que ofrezca los mejores precios en los artículos y productos que necesitas.

"Si vas a comprar muchos productos, busca un supermercado que siempre tenga ofertas", dijo Clarke. "Si estás abasteciéndose de productos no perecederos, elige un supermercado que ofrezca las mejores ofertas para ese tipo de compra, incluso si otros productos, como las frutas y verduras, cuestan más".

Billy Vásquez, que dirige el blog The 99 Cent Chef, dijo que compra muchos de sus productos no perecederos, como mayonesa, ketchup, mostaza, salsa picante, pasta seca, frijoles y chips de tortilla, en la Dollar Store cerca de su casa.

Alrededor del Día de San Patricio, el Día de la Recordación y el Día de la Independencia, puedes encontrar grandes descuentos en productos como carne en conserva, zanahorias, repollo, pavo, pato, jamón, hamburguesas y perros calientes, muchos de los cuales se pueden tener en el refrigerador por períodos prolongados, dijo Vásquez.

Por otra parte, las marcas genéricas y de la tienda tienden a ser más baratas, dijo Brown, y agregó que "comprar más vegetales enlatados y congelados cuando no están en temporada siempre es otra opción".

4. Modifica tu menú

La carne y los productos lácteos tienden a ser lo más caros de la compra, sobre todo en la actualidad. Por ello, es una buena idea preparar más comidas que no dependan de estos ingredientes, señaló Brown.

"Usar la carne con moderación es más económico", dijo.

Además, comprar alimentos que duren más puede reducir las veces que vas al supermercado.

"El repollo, las zanahorias, las coles de Bruselas y las remolachas pueden durar dos semanas o más cuando se almacenan en el cajón de las verduras del refrigerador", dijo Clarke.

Ir al supermercado menos veces siempre es bueno para tu billetera, dijo.