Los icónicos festivales de verano de Chicago cambian de fecha debido a NASCAR y DNC

Dos populares festivales de verano de Chicago no se llevarán a cabo este año en sus fechas habituales debido a la NASCAR Chicago Street Race y la Convención Nacional Demócrata.

Pero no se preocupe: los eventos de verano de toda la vida, el Taste of Chicago y el Chicago Air and Water Show, no van a ninguna parte.

The Taste, el festival gastronómico de verano de larga data, generalmente se lleva a cabo en Grant Park alrededor del feriado del 4 de julio. Pero con la NASCAR Chicago Street Race prevista para el fin de semana del 6 y 7 de julio, el Taste of Chicago se llevará a cabo un par de meses después.

Este año, el festival gastronómico está programado del 6 al 8 de septiembre.

También habrá fechas conmovedoras como el Chicago Air and Water Show, un espectáculo de dos días de increíbles exhibiciones en los cielos y las aguas a lo largo del lago Michigan.

Dado que Chicago acoge la Convención Nacional Demócrata por primera vez desde 1996, el Salón del Aire y el Agua se llevará a cabo una semana antes de lo normal, según funcionarios de la ciudad.

Normalmente, el espectáculo se lleva a cabo el tercer fin de semana de agosto, pero este año el espectáculo aéreo y acuático se llevará a cabo los días 10 y 11 de agosto, según la ciudad. Según funcionarios de Chicago, se espera que más de dos millones de personas asistan al Air and Water Show, con North Avenue Beach como punto focal.