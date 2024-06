Los Bears no venderán su propiedad en Arlington Heights. ¿Qué significa para el futuro de su estadio?

Los Chicago Bears pueden estar concentrados en Chicago para su nuevo estadio, pero parece que no están listos para renunciar por completo a Arlington Heights.

Aún queda un largo camino antes de que se construya un nuevo estadio y parece que el equipo no está eliminando otras opciones todavía.

Después de quedar fuera del presupuesto legislativo de primavera de $53 mil millones de Illinois, el presidente y director ejecutivo de los Bears, Kevin Warren, habló con miembros del Union League Club el martes y supuestamente dijo que dos cosas no están actualmente sobre la mesa: vender Arlington Heights y vender participaciones minoritarias en el equipo.

El martes, Fox 32 Chicago le preguntó a Kevin Warren en el Lincoln Union si la organización está abierta o no a vender participaciones minoritarias en el equipo para generar más inversión privada para el estadio.

“A día de hoy, somos el mayor propietario de terrenos [en Arlington Heights] y, en realidad, estos estadios consumen tanta energía que mi atención se ha centrado en Chicago”, dijo Warren.

Los Bears tienen los 326 acres de terreno que compraron en febrero de 2023 en Arlington Heights, el destino inicial que los Bears pretendían para construir un nuevo estadio.

La última vez que los Bears lo dejaron, se encontraban en un punto muerto con los distritos escolares de Arlington Heights sobre la valoración de la propiedad. Las escuelas ven la propiedad valorada más cerca del precio que los Bears pagaron por la tierra, lo que les genera una factura de impuestos anual más alta de lo deseado.

Pero Warren se mantiene firme en cuanto al enfoque de la organización en construir en la orilla del lago de Chicago.

En abril de 2024, los Bears anunciaron sus planes para construir un estadio cerca del actual Soldier Field, cambiando oficialmente su enfoque de Arlington Heights a Chicago. Pero el administrador de Arlington Heights, Jim Bertucci, dijo que los Bears aún no han cerrado la puerta a su propiedad de 326 acres en los suburbios.

"Arlington Heights está listo para volver a hablar tan pronto como los Bears estén listos para volver a hablar", dijo Bertucci al Daily Herald. “De ninguna manera creo que esto haya terminado … Si quieren regresar y mirar más seriamente Arlington Heights, creo que vamos a tener un camino mejor para ellos que en el pasado, y tal vez un camino más fácil que lo que está sucediendo en Chicago”.

Tal como están las cosas, los Bears están enfocados en Chicago a pesar de la renuencia del estado a apoyar un plan que requiere fondos públicos, que el proyecto de su estadio debe completar.

La directora de operaciones y vicepresidenta ejecutiva de desarrollo del estadio de los Bears, Karen Murphy, dijo en una presentación en abril que el equipo espera que todo el proyecto del estadio cueste 4.7 miles de millones de dólares: 3.2 miles de millones para el estadio en sí y poco más de 300 millones de dólares para la infraestructura necesaria para abrirlo, más otros 1.2 mil millones para otras dos fases de desarrollo.

En marzo, el equipo confirmó que contribuiría con 2 mil millones de dólares para financiar la mayor parte del proyecto. Una diapositiva de la presentación aclaró que la cifra se acercaría más a los $2.025 miles de millones de dólares. Después de eso, el equipo buscaría un programa de estadios de la NFL para obtener un préstamo de $300 millones.

Eso deja un déficit de 900 millones de dólares para la financiación del estadio. El plan de los Bears los lleva a buscar un mecanismo de bonos en el programa de la Autoridad de Instalaciones Deportivas de Illinois para compensar la diferencia. Dijeron que un impuesto hotelero del 2% que ya está en vigor para la ISFA debería poder compensar los 900 millones de dólares que necesitan de fondos públicos.

Sin embargo, no hubo una respuesta clara sobre de dónde obtendría el equipo los 300 millones de dólares para la infraestructura. Murphy dijo que el equipo todavía está trabajando con el estado y buscando diferentes fuentes de financiamiento.

Si el equipo obtiene el financiamiento público necesario para abrir el estadio, dijeron que habrá dos fases más de desarrollo que requerirán dinero público: una para maximizar la infraestructura para el estadio y el campus circundante por un total de $510 millones, y otra fase para “infraestructura opcional para mejorar el campus, mejorar la circulación y maximizar los beneficios económicos públicos”, por un total de $665 millones.

Sume las tres fases más la financiación de la IFSA y son casi 2.4 miles de millones de dólares de dinero público.

Los Bears no pidieron explícitamente que se aprobara un proyecto de ley o legislación durante esta sesión. Sin embargo, durante la presentación de su propuesta de estadio en abril, Warren tenía la esperanza de lograr algo lo más rápido posible.

En respuesta a la exclusión de los Bears del presupuesto legislativo de primavera, Warren se mostró comprensivo.

"No creo que nunca me haya decepcionado nada. Entiendo que estos son grandes proyectos", dijo Warren cuando se le preguntó si estaba decepcionado de que los Bears no estuvieran incluidos. "Se requiere tiempo, energía y esfuerzo para unirse. Son costosos. Hay que tener previsión, hay que tener visión, hay que tener sabiduría".

"Entiendo que esto es parte del proceso. Creo firmemente que necesitamos un nuevo estadio. Para Chicago nunca haber sido sede de un Super Bowl, una Final Four, un Playoff de Fútbol Universitario, estos megaeventos. Estamos perdiendo".

Está bien documentado que el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, no está motivado para apoyar los planes del estadio de los Bears con dinero público. Su secretario de prensa calificó el plan de financiación de los Bears como "un fracaso para el estado".

"Curiosamente, cada jurisdicción tiene su propia forma de hacer negocios", dijo Warren. "Esto es exactamente lo que esperaba hacer… Este es un año electoral. Tenemos gente que no tiene qué comer. Tenemos gente durmiendo en la calle. Tenemos muchos problemas complejos que estamos tratando."