Fuentes: gobernador de IL anunciará el cierre de escuelas por el resto del año académico

Fuentes de NBC5 indicaron que el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, anunciará este viernes el cese total de actividades presenciales en las escuelas del estado por lo que resta del año escolar. Esta decisión sería parte de las medidas anunciadas para la contención del coronavirus en estado.

El jueves la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, dejó entrever que las escuelas podrían mantenerse en modo de aprendizaje remoto y que el anuncio definitivo podría llegar esta misma semana.

Si bien Lightfoot dijo que no había discutido el punto con el gobernador, sugirió que éste podría dar instrucciones al respecto pronto y aclaró que es él quien tiene la palabra final respecto a cancelar por el resto del curso escolar las clases presenciales.

"No hemos hablado de eso aún con el gobernador. Aunque hemos escuchado que podría hacer algún tipo de anuncio esta semana", indicó Lightfoot durante un evento sin relación con el sistema escolar. "Ciertamente, quisiéramos formar parte de la conversación con el gobernador y su equipo antes de que cualquier cosa sea anunciada", añadió.

Al preguntársele si habría recortes en los programas del distrito de parques por problemas de fondos, dijo que no cree que la solución sea recortar y dejó implícito que podría extenderse la instrucción remota para los estudiantes del sistema de escuelas públicas de Chicago.

"No lo podemos predecir aún. Tenemos la esperanza, especialmente una vez salgamos de esto, de que nuestra juventud necesitará conectarse más aún de lo que han estado durante la pandemia", aseveró antes de añadir "especialmente si las escuelas cancelan actividades por el resto del año".

Lightfoot también enfatizó que piensa que el gobierno debe actuar para garantizar este tipo de programas juveniles y ayudar a la ciudad en todas las formas posibles.

“No, no voy a decir que no enfrentaremos dificultades. No hay duda de que vendrán", acotó. "Pero nuestro instinto inicial no es hacer recortes. Nuestro instinto principal es ver cómo empujamos la reactivación económica de la ciudad y qué rol puede jugar el gobierno en esa discusión tan importante", recalcó la alcaldesa.