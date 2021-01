Lo que debe preparar para sus impuestos durante la pandemia

El servicio de impuestos internos IRS comenzara a recibir los formularios electrónicos de declaraciones de impuestos a partir del 12 de febrero.

Si está preparando su documentación para este trámite, el contador Guillermo Arauz explica que no debe olvidar reportar en la forma 1040 si es que recibió o no, los cheques de estímulo económico que envió el gobierno federal debido a la pandemia: “Si recibieron el dinero, que bueno se reporta y si no lo recibieron, cuando reporten lo pueden poner en su ‘income tax’ y ahí van a recibir ese dinero”, dijo.

Si perdió su trabajo y recibió beneficios de desempleo en el 2020, tendrá que incluir la forma 1099-G que recibirá por parte del gobierno estatal. Si usted se mantuvo empleado el año pasado y recibe la forma 1099-G cuidado, según el contador Arauz, tendrá que reportarle al servicio de impuestos internos, en su formulario de declaración, que fue víctima de fraude, pero antes debe reportarle la discrepancia al departamento de desempleo y a los buros de crédito.

Quienes utilizan un numero de identificación personal del contribuyente o ITIN, tienen que revisar que ese número este vigente, ya que según datos del IRS, todo ITIN que no se usó en una declaración de impuestos de los años tributarios del 2017 al 2019 venció en el 2020. Además, todo ITIN cuyos dígitos del medio sean 88 también venció y los dígitos de en medio, que son del 90 al 99 vencerán al final del 2021.

Recuerde que el servicio de impuestos internos IRS cuenta con un portal en español aquí.