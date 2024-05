Live Nation ofrece entradas por $25 a miles de conciertos de verano solo durante una semana

A medida que el tiempo se calienta y los planes de verano comienzan a tomar forma, Live Nation busca brindar a los disfrutadores de la música mucho que esperar en los próximos meses.

Según Live Nation, 2024 marca el décimo año en que la compañía celebra la "Semana de Conciertos", que tendrá lugar este año del 8 al 14 de mayo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Para la semana de conciertos de este año, las entradas para más de 5,000 espectáculos de verano en todo el mundo estarán a la venta por sólo 25 dólares cada una.

Además de los espectáculos en Norteamérica, la Semana de Conciertos de este año incluirá ofertas para espectáculos en Australia, Europa, Asia y Medio Oriente.

Las ofertas de este año abarcan más de 900 artistas de una amplia variedad de géneros, con 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Janet Jackson, Peso Pluma y Sean Paul se encuentran entre los artistas incluidos en la oferta de entradas.

Los fanáticos de EE. UU. y Canadá pueden visitar aquí para ver una lista completa de los conciertos que forman parte de la oferta.

Los siguientes espectáculos en el área de Chicago son parte de la oferta de la Semana de Conciertos de este año:

Sara McLachlan – Huntington Bank Pavilion at Northerly Island – 11 de junio de 2024

New Kids On The Block – Credit Union 1 Amphitheatre – 15 de junio de 2024

Santana – Credit Union 1 Amphitheatre – 29 de junio de 2024

Niall Horan – Credit Union 1 Amphitheatre – 9 de julio de 2024

Grupo Firme – Credit Union 1 Amphitheatre – 19 de julio de 2024

Vampire Weekend – Huntington Bank Pavilion at Northerly Island – 26 y 27 de julio de 2024

Luke Bryan – Wrigley Field – 25 de agosto de 2024

Outlaw Music Festival – Credit Union 1 Amphitheatre – 7 de septiembre de 2024

(con Willie Nelson, Bob Dylan, y John Mellencamp)

Si bien los boletos para la oferta estarán disponibles a las 9 a.m. hora local el 8 de mayo, los clientes de T-Mobile pueden acceder a la oferta 24 horas antes, a partir de las 9 a.m. del martes. Puede encontrar más información aquí.