Lista de los principales conciertos de 2023 en Chicago

La lista de artistas que vendrán a Chicago en 2023 continúa creciendo, con Guns N' Roses y P!NK entre los más recientes en anunciar fechas de giras.

Para evitar el estres, NBC5 y Telemundo Chicago cubren todas sus necesidades de conciertos. Consulte nuestra lista de todos los principales conciertos anunciados para el año, y dónde encontrar boletos.

SZA

La artista de R&B ganadora del premio Grammy SZA se va de gira para promocionar su nuevo álbum, 'SOS'. Actuará en Chicago en el United Center el 22 de febrero.

Cuándo: 22 de febrero

Lugar: United Center

Boletos a la venta aqui

Steve Aoki

El DJ y productor de música dance electrónica se detiene en la Ciudad de los Vientos.

Cuándo: 24 de febrero

Lugar: Salón Byline Bank Aragón

Boletos a la venta aqui

Musa

La banda de rock ganadora del premio Grammy, Muse, se detiene en Chicago en la etapa norteamericana de su gira de primavera de 2023.

Cuándo: 25 de febrero

Lugar: United Center

Boletos a la venta aqui

Wizkid

El cantante nigeriano Wizkid viene a Chicago para su gira "More Love, Less Ego". El artista de Afrobeats actuará en el United Center en marzo.

Cuándo: 24 de marzo

Lugar: United Center

Boletos a la venta aqui

John Mayer

John Mayer, "por primera vez en su carrera", se embarcará en una "gira acústica en solitario" a partir de la primavera de 2023, dice un comunicado de prensa de Live Nation.

Cuándo: 31 de marzo

Lugar: United Center

Boletos a la venta aqui

Lil Wayne

El 2023 de Lil Wayne "Bienvenido a Tha Carter Tour" comienza el 4 de abril en Minneapolis.

Cuándo: 9 de abril

Lugar: Radius Chicago

Boletos a la ventas aqui

MANÁ

La banda latinoamericana MANÁ viene a Chicago en abril.

Cuándo: 28 y 29 de abril

Lugar: United Center

Boletos a la venta aqui

Luke Combs

La estrella del country Luke Combs se embarcará en una "gira mundial sin precedentes en 2023", con una parada de una noche en Chicago.

Cuándo: 6 de mayo

Lugar: Soldier Field

Boletos a la venta aqui

Blink-182

Blink-182 ha anunciado una gira mundial, con dos fechas en Chicago. Según la banda, Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker se reunirán por primera vez en casi 10 años. Para obtener más información y comprar boletos, consulte aquí.

Cuándo: 6 y 7 de mayo

Dónde: Centro Unido

Boletos a la venta aqui.

Lizzo

La artista pop ganadora de tres premios Grammy, Lizzo, subirá al escenario del United Center durante la etapa norteamericana de su gira "Special 2our".

Cuándo: 17 de mayo de 2023

Dónde: United Center

Boletos a la venta aqui.

Janet Jackson

La gira "Together Again" de este icono marca su 50.º año en la industria del entretenimiento y presenta actuaciones del artista Ludacris.

Cuándo: 27 de mayo

Dónde: Anfiteatro Hollywood Casino

Boletos a la venta aqui.

Taylor Swift

El "Eras Tour" de Taylor Swift llegará a Soldier Field este verano. La cantante estará acompañada por OWENN y la chica de rojo, así como por MUNA y Gracie Abrams en el escenario de Chicago.

Cuándo: 2, 3, 4 de junio

Lugar: Soldier Field

Entradas: Ya no está a la venta al público en general a través de Ticketmaster. Es posible que se liberen más boletos en momentos previos al espectáculo.

Dead & Company

Dead & Company se detendrá en Chicago para su verano de 2023 "The Final Tour". La banda, que se formó en 2015 e incluye a varios miembros originales de The Grateful Dead junto con otros músicos, incluido John Mayer, tiene previsto actuar en Wrigley Field en junio.

Cuándo: 9, 10 de junio

Lugar: Wrigley Field

Boletos a la venta aqui.

Nickelback

Nickelback está programado para llegar a Illinois dos veces para su gira "Get Rollin '".

Cuándo y dónde: 17 de junio en Bloomington en Tailgate N' Tallboys y 18 de agosto en Tinley Park en el Hollywood Casino Amphitheater

Boletos a la venta aqui.

Fall Out Boy

Fall Out Boy comenzará su gira por estadios de EE. UU. en 2023 en Wrigley Field. Para su espectáculo en Chicago, se les unirán otros músicos locales como Alkaline Trio, The Academy Is… y Royal & the Serpent.

Cuándo: 21 de junio

Lugar: Wrigley Field

Boletos a la venta aqui.

Stevie Nicks

La miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, Stevie Nicks, adornará el escenario del United Center este verano cuando se embarque en una gira de 14 paradas, con una actuación en Chicago en junio.

Cuándo: 23 de junio

Lugar: United Center

Boletos a la venta aqui.

Young the Giant

El artista de ventas multiplatino Young the Giant se embarcará en una gira de verano con Milk Chance a partir de mayo. La gira se detendrá en Chicago durante el verano.

Cuándo: 23 de junio

Lugar: Huntington Bank Pavilion at Northerly Island

Boletos a la venta aqui.

Morgan Wallen

La gira "One Night At A Time" de la estrella de música country Morgan Wallen se detendrá en Wrigley Field en junio y contará con actuaciones de artistas invitados como Hardy y Parker McCollum.

Cuándo: 22 y 23 de junio

Lugar: Wrigley Field

Boletos a la venta aqui.

Noel Gallagher's High Flying Birds and Garbage

En una oda a los años 90, el proyecto en solitario del exguitarrista y compositor de Oasis, Noel Gallagher, visitará el Huntington Bank Pavilion en Northerly Island a fines de junio junto con el grupo de rock de Madison, Garbage.

Cuándo: 27 de junio de 2023

Lugar: Huntington Bank Pavilion en Northerly Island

Boletos a la venta aqui.

Anita Baker

El ícono de la música soul estadounidense Anita Baker estará en el United Center en junio junto con el invitado especial Babyface.

Cuándo: 30 de junio de 2023

Lugar: United Center

Boletos a la venta aqui.

Bryan Adams

El Cantautor Bryan Adams saldrá a la carretera en 2023 para su gira "So Happy it Hurts" con la invitada especial Joan Jett y los Blackhearts.

Cuándo: 2 de julio

Lugar: Allstate Arena

Boletas a la venta aqui.

Dave Matthews Band

Dave Matthews Band está lanzando un nuevo álbum y una gira de verano por América del Norte a partir de mayo, con una parada en Chicago durante el verano.

Cuándo: 7 y 8 de julio

Lugar: Huntington Bank Pavilion en Northerly Island

Boletas a la venta aqui.

Windy City Smokeout

El festival de música y barbacoa de varios días contará con un puñado de artistas country en el transcurso de cuatro días.

Cuándo: 13, 14, 15, 16 de julio

Lugar: Zach Bryan, Darius Rucker, Luke Bryan, Zac Brown Band

Boletos: días seleccionados y paquetes a la venta ahora.

Beyoncé

La gira mundial "Renacimiento" 2023 de Queen Bey se detendrá en Chicago este verano.

Cuándo: 22 y 23 de julio

Lugar: Soldier Field.

Boletos: El registro para la oportunidad de comprar boletos para los espectáculos de Chicago está actualmente cerrado.

Tomas Rhett

Otro cantante de música country galardonado llegará a Chicago este verano.

Cuándo: 28 de julio

Lugar: United Center

Boletos a la venta aqui.

Ed Sheeran

El artista multiplatino Ed Sheeran se detendrá en Chicago durante su gira mundial.

Cuándo: 29 de julio

Lugar: Soldier Field

Boletos a la venta aqui.

Madonna

La legendaria cantante Madonna ha anunciado "The Celebration Tour", y Windy City está en su lista. Subirá al escenario en el United Center en agosto interpretando canciones que abarcan sus 40 años de carrera.

Cuándo: 9 de agosto de 2023

Lugar: United Cented

Boletos a la venta aqui.

Bruce Springsteen and the E Street Band

The Boss ha agregado dos fechas en Chicago a su gira de 2023.

Cuándo: 9 y 11 de agosto

Dónde: Campo Wrigley

Boletos a la venta aqui.

P!NK

La gira de otoño del artista, "Trustfall", contará con actuaciones de Grouplove y más.

Cuándo: 12 de agosto

Lugar: Wrigley Field

Boletas a la venta aqui.

Sam Smith

El artista ganador del Grammy, Sam Smith, se embarca en una gira mundial con escala en Chicago.

Cuándo: 15 de agosto

Dónde: Centro Unido

Boletas a la venta aqui.

Guns N Roses

Las leyendas del rock and roll se embarcarán en su gira mundial masiva de 2023, y la preventa de boletos comenzará el 22 de febrero.

Cuándo: 24 de agosto

Dónde: Campo Wrigley

Boletos: La preventa comienza el 22 de febrero.

Arctic Monkeys

Los Arctic Monkeys vienen al United Center para su gira de verano de 2023. Junto a la banda irlandesa Fontaines D.C., están en la ciudad solo por una noche. Para obtener más información y comprar boletos, consulte aquí.

Cuándo: 27 de agosto de 2023

Dónde: Centro Unido

Boletos a la venta aqui.

Beck and Phoenix

Los artistas encabezarán conjuntamente la gira "Summer Odyssey" que se detiene en Chicago en agosto. el 31 de agosto.

Cuándo: 31 de agosto

Lugar: Huntington Bank Pavilion en Northerly Island

Boletos a la venta aqui.

Depeche Mode

El grupo new wave se embarca en su primera gira en más de 5 años, con dos paradas en Chicago, aunque una fecha ya está agotada.

Cuándo: 8 de abril (agotado) 13 de noviembre

Lugar: United Center

Boletas a la venta aqui.