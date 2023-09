Lionel Messi es duda para el partido contra el Chicago Fire

Inter Miami se enfrentará al Chicago Fire en el Soldier Field el miércoles.

El partido puede tener o no implicaciones en los playoffs dependiendo de los resultados de ambos equipos durante el fin de semana. Sin embargo, lo que con toda probabilidad reemplaza eso es la posibilidad de ver a Lionel Messi en acción.

Dicho esto, su disponibilidad para ese partido está en serias dudas.

Messi ha estado fuera de los últimos dos partidos con el Inter Miami porque está lidiando con una lesión en la pierna. No participó en la final de la U.S. Open Cup contra el Houston Dynamo (una final que perdió Miami) y fue descartado para su partido contra el New York City FC.

Entrenó el viernes pero su estado no estaba claro.

“Leo entrenará, es una decisión del día a día”, dijo el entrenador asistente del Inter Miami, Javier Morales.

El técnico del Inter Miami, Gerardo “Tata” Martino, se le preguntó sobre el estado de Messi luego de la derrota ante Houston el miércoles.

“No era prudente que jugara, ni siquiera considerarlo unos minutos porque habríamos corrido riesgos”, Martino dijo. “Y sí, seguramente jugará antes de que termine la temporada.

Cuándo será eso, nadie lo sabe.

“Iremos partido a partido, definiendo la situación para ver en qué momento el departamento médico nos dice que está en condiciones de jugar sin correr riesgos”, dijo Martino.

Para el Fire, sería bueno que Messi no jugará, ya que aumenta sus probabilidades de ganar el partido. Para un neutral, o un seguidor de Messi, será un duro golpe si el ex astro del Barcelona no ve ningún minuto.

Casi inmediatamente después de unirse al Inter Miami, las entradas para cada partido del Inter Miami se convirtieron en un artículo muy popular, con precios por las nubes. El Fire incluso anunció un sorteo, regalando cuatro boletos de entradas para verlo jugar el 4 de octubre.

Si Messi juega o no, probablemente no le interese al Fire. Si bien compartir el campo con posiblemente el mejor jugador de todos los tiempos probablemente hubiera sido un punto de motivación, el enfoque de Chicago está en llegar a los playoffs. Para ello, necesitan vencer al Inter Miami. Una hazaña que se hace más fácil si no pueden contar con Lionel Messi.