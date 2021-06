Lightfoot: Chicago es la primera ciudad grande del país que reabre por completo

La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot anunció de manera oficial este viernes la reapertura de todos los sectores de la economía de la ciudad, tras un año de cierres y restricciones por la pandemia.

A partir del 11 de junio, Chicago e Illinois entran a la Fase 5 del plan de reapertura que da luz verde a la opción de eliminar las restricciones y límite de capacidad que se establecieron para frenar el mortal virus.

Temprano el viernes, la alcaldesa Lightfoot y líderes de comercios locales no escondieron su entusiasmo y expresaron que este avance significativo se dio gracias al esfuerzo de todos los residentes, comerciantes y líderes del gobierno y del departamento de salud.

Con la reapertura y la baja en contagios de COVID-19, la alcaldesa invita tanto a residentes como a turistas a que disfruten de todos los atractivos que la ciudad ofrece.

La alcaldesa aprovechó la oportunidad para anunciar una serie de incentivos, para que más gente salga a divertirse, en eventos, bares, restaurantes, museos, playas, festivales y parques y dijo que se ofrecerán tarjetas de regalo de $250 para reactivar la economía.

“Por primera vez en más de 450 días, los comercios pueden operar, sin los protocolos del COVID-19, las restricciones de capacidad ya no aplican, el uso de la mascarilla ya no es obligatorio, ni el mantener el distanciamiento social, quienes no se han vacunados deben usar su cubrebocas y marcar su distancia, pero vacúnense, la vacuna es segura y gratis”, dijo Lightfoot.

La alcaldesa y la titular de salud pública recuerdan a todos que el uso del cubrebocas continúa compulsorio en el transporte público, en aeropuertos, en centros de salud, en escuelas y en correccionales.

Pesa a la reapertura total, cada empresa, negocio, residente, visitante y trabajador, podrá optar por mantener vigente los protocolos y regulaciones sanitarias como el uso de cubrebocas.

La Ciudad de Chicago dijo que respaldan y apoyan a cualquier persona o empresa que así lo decidan.

Mira aquí un desglose de las pautas que entran en vigor el 11 de junio:

Personas completamente vacunadas pueden reanudar sus actividades sin usar cubrebocas, excepto cuando lo exijan las leyes, reglas y regulaciones federales, estatales, locales y en negocios.

Todos los sectores de la economía pueden operar sin límites de capacidad.

La Fase 5 marca el regreso de convenciones, festivales y grandes eventos sin límites de capacidad.

Se pueden reanudar grandes reuniones de todos los tamaños en todos los sectores de la economía.

La Fase 5 elimina los requisitos de que empresas instituyan el distanciamiento social obligatorio entre mesas, asientos y al realizarse exámes médicos.

Si bien la Fase 5, marca una reapertura completa, no se levantarán todas las restricciones.

Restricciones y pautas que seguirán en vigor tras la reapertura total:

Illinois continuará recomendando el uso de cubrebocas a personas no vacunadas.

Todas las personas, vacunadas o no, deberán usar cubrebocas en aviones, autobuses, trenes y otras formas de transporte público, en aeropuertos y estaciones de tren y autobuses, en centros correccionales, hogares de veteranos, asilos, centros de atención y vivienda a largo plazo.

Es recomendable que negocios y establecimientos sigan practicando el distanciamiento social mientras más puedan, especialmente en el interior.

Las empresas y los lugares también pueden continuar implementando mitigaciones de salud pública adicionales según lo consideren apropiado, incluida el uso mandatorio de cubrebocas.

Cabe recordar que Chicago e Illinois podrían verse obligado a volver a una fase anterior si: en el transcurso de 10 días, experimenta una tendencia creciente en los ingresos hospitalarios por enfermedades similares a COVID-19, una disminución en la disponibilidad de camas en la unidad de cuidados intensivos, un aumento en la tasa de mortalidad y una tasa de casos en aumento.

Mascarillas, distanciamiento social y vacunas, encuentra respuestas a tus dudas mientras la economía de Illinois y Chicago reabren por completo y sin límites de capacidad.