Legisladores de Indiana buscan ampliar el acceso a contraceptivos

INDIANÁPOLIS — En esta sesión, los legisladores de Indiana están buscando formas de ampliar el acceso a anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados en el estado después de que la Legislatura liderada por los republicanos impulsara la prohibición del aborto el verano pasado.

Un comité de la Cámara consideró el martes una propuesta que podría permitir a los farmacéuticos recetar anticonceptivos horas antes de que los senadores estatales aprobaran un proyecto de ley que permitiría a los beneficiarios de Medicaid acceder el mismo día a anticonceptivos reversibles de acción prolongada.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Pero mientras la prohibición del aborto en Indiana está en suspenso a la espera de una decisión de la Corte Suprema del estado, los legisladores buscan reforzar los servicios que evitarían esos embarazos en primer lugar.

La legislación de la Cámara sobre el control de la natalidad de venta libre se desarrolló “después de nuestra sesión especial el año pasado”, dijo la autora del proyecto de ley, la representante republicana Elizabeth Rowray, en la audiencia del comité del martes.

Todas las mujeres coautoras del proyecto de ley, que permite a los farmacéuticos optar por no autorizar el medicamento si se oponen por motivos religiosos o éticos, son las representantes republicanas Sharon Negele y Ann Vermilion y la representante demócrata Rita Fleming.

“Pensamos que tener acceso a anticonceptivos hormonales tan fácilmente disponibles como fuera posible sería un paso para asegurarnos de que no tuviéramos esos embarazos no deseados”, comentó Rowray el martes.

Una enmienda que habría permitido el acceso a contraceptivos sin receta se quedó corto por un voto este verano. Fleming trató de otorgar ese acceso a través de un proyecto de ley de gastos, que asignará fondos adicionales este año a las agencias estatales que apoyan a mujeres y niños de bajos ingresos, que se aprobó junto con la prohibición del aborto.

La senadora Shelli Yoder, autora del proyecto de ley del Senado que fue aprobado 49-0, dijo el martes que la propuesta permitiría la transferencia de anticonceptivos reversibles de acción prolongada, como dispositivos intrauterinos, entre pacientes de Medicaid.

Si un paciente de Medicaid no regresa después de 12 semanas por el dispositivo que solicitó, un proveedor médico puede volver a emitir ese anticonceptivo a un paciente diferente. Esto podría suceder durante el día de la cita, en lugar de la visita de seguimiento habitual. Los proveedores no suelen mantener los dispositivos de implante en el estante debido a sus altos costos, hasta $1,000 por dispositivo, dijo Yoder.

Yoder se unió al proyecto de ley por la senadora Sue Glick, quien patrocinó el proyecto de ley de prohibición del aborto el año pasado.

Un comité de salud pública del Senado también está programado para el miércoles escuchar un proyecto de ley que daría a las mujeres la opción de implantarse un dispositivo anticonceptivo reversible de acción prolongada después de dar a luz.

“Esto es beneficioso para todos los residentes de Indiana porque ahorra dinero a nuestros proveedores de atención médica y es conveniente para nuestros beneficiarios de Medicaid”, opinó Yoder el martes. “Este proyecto de ley ayudaría a brindar acceso vital a la atención de la salud reproductiva y las opciones de planificación familiar para los habitantes de Indiana, al tiempo que aumentaría la accesibilidad con un ahorro potencial para Indiana”, agregó.

El presidente del comité republicano, el representante Brad Barrett, dijo que el comité de la Cámara regresaría la próxima semana para escuchar testimonios adicionales y discutir los cambios a la versión existente de su proyecto de ley de control de la natalidad.

Indiana Right to Life, la organización antiaborto más grande del estado, indicó que se opuso al proyecto de ley hasta que la legislación especificara que el control de la natalidad no podía "usarse como abortivo", dijo el martes la cabildera Jodi Smith.

“Además, no existen las garantías adecuadas para garantizar que un farmacéutico que pueda abusar de esta nueva autoridad sea responsable de sus acciones, como lo son los médicos”, dijo Smith.

Los defensores del proyecto de ley pretenden incluir cambios para que los farmacéuticos puedan facturar a las compañías de seguros de salud por las evaluaciones médicas que realizan antes de recetar el anticonceptivo. Algunos también esperan ampliar el tipo de control de la natalidad que se puede recetar en una farmacia para incorporar anticonceptivos reversibles de acción prolongada.

“Los farmacéuticos solo sirven como otro punto de acceso para los pacientes”, dijo a The Associated Press la Dra. Veronica Vernon, quien el martes testificó para la Asociación de Farmacias de Indiana. “Creo que es increíblemente importante, especialmente teniendo en cuenta algunas de las otras leyes que se aprobaron en el último año por parte del estado”.