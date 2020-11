Fuentes indican que Pritzker podría anunciar más restricciones por repunte del COVID-19

Se espera que el gobernador de Illinois J.B. Pritzker haga un anuncio sobre las restricciones del coronavirus en todo el estado durante su conferencia de prensa diaria sobre el coronavirus, según dijeron fuentes a NBC 5 este martes.

Si bien no se conocen detalles específicos del anuncio de Pritzker, fuentes estiman que podría modificar las restricciones que están en vigencia al momento. Anteriormente el gobernador dejó entrever la posibilidad de endurecer las restricciones adicionales en todo el estado y la semana pasada, advirtió que se podría emitir una orden de quedarse en casa en todo el estado en los próximos días si los principales indicadores asociados al virus seguían en ascenso.

"Los números no mienten", dijo Pritzker en ese momento. "Si las cosas no dan un giro en los próximos días, llegaremos rápidamente al punto en que lo único que quedará será alguna forma de orden obligatoria de quedarse en casa. Con cada fibra de mi ser, no quiero llegar allí, pero ahora mismo parece que es hacia donde nos dirigimos ", aseveró el gobernador la semana pasada.

Su advertencia se produjo después de que los funcionarios de salud del estado emitieran una guía recomendando que todos los residentes "se queden en casa tanto como sea posible, saliendo solo para actividades necesarias y esenciales, como trabajos que deben realizarse fuera del hogar, pruebas del COVID-19, visitas a la farmacia y compras de alimentos".

El IDPH también recomendó a los empleadores buscar formas de que sus equipos laboren desde casa a menos que sea necesario para estar en el lugar de trabajo y emitió otra advertencia de que "asistir incluso a pequeñas reuniones que mezclan hogares o viajar a áreas que están experimentando altas tasas de positividad, no es recomendable y es potencialmente peligroso . "

Mientras, las advertencias para quedarse en casa entraron en vigencia el lunes por la mañana en Chicago y los suburbios del condado de Cook a medida que las métricas de coronavirus continúan aumentando.

La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, emitió el aviso de la ciudad junto con nuevas restricciones sobre el tamaño de las reuniones, ya que dijo que la ciudad ha llegado a un "punto crítico" en la pandemia.

Las 11 regiones del estado se encuentran actualmente bajo alguna forma de mitigación mejorada, incluido el cierre del servicio comidas y bebidas en espacios interiores, así como limitaciones en el tamaño de las reuniones y más.

La mayor parte de Illinois permanece bajo esas restricciones de Nivel 1, aunque varios condados están bajo el Nivel 2, lo que aumentó las limitaciones.

Si una región alcanza el Nivel 3, las cirugías electivas podrían suspenderse, el tamaño de las reuniones podría restringirse nuevamente, los espacios recreativos como los gimnasios podrían verse obligados a cerrar, los servicios de peluquería y cuidado personal podrían clausurarse, y los minoristas no esenciales podrían verse obligados a cerrar sus puertas una vez de nuevo.

La actualización del martes del gobernador se produce después de múltiples advertencias sobre las hospitalizaciones en el estado, que han aumentado constantemente en los últimos días.