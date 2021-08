Investigan incidente entre un policía de Chicago blanco y una mujer negra captado en video

ACTUALIZACIÓN: La Oficina Civil de Responsabilidad Policial (COPA) recomendó al superintendente de la Policía de Chicago, relevar de sus funciones y poderes policiales a un oficial captado en un video confrontando de manera violenta a una mujer negra mientras paseaba a un perro por la playa de la avenida North.

El superintendente de la policía de Chicago, David Brown dijo el lunes que espera por más información antes de decidir si disciplinará a un oficial que quedó captado en un video al momento en que confronta a una mujer con un perro por el área de la playa de la avenida North.

Los abogados de la mujer negra vista en el video han calificado el incidente con el oficial blanco como "un caso obvio de discrimen racial".

Durante una rueda de prensa, Brown no quiso comentar sobre la acusación y solo se limitó a decir que “antes de la interacción entre la mujer y el oficial, lo que sí sabemos hasta ahora es que se había cerrado el acceso a la playa, no tenemos reportes de que se haya arrestado a nadie, por parte de este oficial y no entendemos del todo porque aún no lo hemos interrogado”.

Brown también dijo que la mujer que aparece en el video tampoco ha sido entrevistada o interrogada por la policía y que la investigación la está llevando a cabo la Oficina Civil de Responsabilidad Policial (COPA).

El superintendente dijo que espera recibir más información sobre los hechos de parte de COPA antes de decidir si el oficial debería de ser asignado a labores administrativas o ser despojado de sus poderes durante el transcurso de la investigación.

"Sé que es frustrante tener que esperar", dijo Brown. “Solo le pido al público que le permita a COPA completar su investigación.

En un comunicado emitido por Saulter Law, una firma de abogados que representan a Nikkita Brown, la mujer que aparece en el video, se dijo que el sábado a eso de las 12:10 a.m., Nikkita estaba por la orilla del lago con su perro, cuando el oficial se le acercó porque estaba en el parque que ya había cerrado.

Según los abogados, Nikkita le dijo al oficial que ella y su perro salían del parque. En el video, se ve como la mujer y el perro parecen alejarse del oficial mientras, él los sigue de cerca. En un momento dado, Brown se da la vuelta con un teléfono en la mano y se detiene.

Segundos después, el oficial parece alcanzar el teléfono de Brown y luego la agarra. Se puede escuchar a Brown gritando: "¡Suéltalo!" mientras forcejea para liberarse. Los abogados acusaron al oficial de atacar "violentamente" a Brown "sin ningún motivo".

"Él intenta abordarla, todo mientras toca su cuerpo y ella grita pidiendo ayuda", dice el comunicado. "Este ataque no provocado dura aproximadamente dos minutos, durante este tiempo, el teléfono de la Sra. Brown se cae de las manos y a ella se le salen sus zapatos".

Cuando Brown finalmente queda libre, se le puede ver en video levantando su teléfono del suelo y alejándose con su perro.

Los abogados alegan que el incidente fue por motivos raciales, y señalaron que habían otras personas en el parque esa noche, incluyendo un grupo de cuatro personas blancas que caminaban no tan lejos de Brown.

"Este fue un caso obvio de discriminación racial", dijo el bufete de abogados, Saulter Law en el comunicado.

Luego del incidente, Brown regresó a us casa y llamó al 911 y presentó un informe ante un sargento del Distrito 18, los abogados dijeron que Brown no ha recibido una copia del reporte. Según los abogados, Brown está sufriendo un "trauma emocional" por el "ataque no provocado e ilegal".

Entre tanto, Ephraim Eaddy, portavoz de COPA dijo que la agencia se ha puesto en contacto con los abogado de la mujer.

Patricia Roberts, quien compartió el video en Twitter y dijo ser la madre de Brown, indicó en un tuit que el video fue grabado por un trabajador de la ciudad que siguió a su hija hasta la casa, "asegurándose de que estuviera a salvo y que el policía no la persiguiera".

La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot también se pronunció ante el incidente y pidió a COPA que se apresure en concluir su investigación. “Es preocupante lo que vi en el video, y quiero asegurarme de que COPA le dé prioridad a este caso. Creo que tanto esta mujer como el público merecen respuestas en cuanto a qué fue lo que pasó”, dijo Lightfoot.