Investigan agresión sexual a una joven en su propia casa en West Ridge

Una mujer fue agredida sexualmente mientras dormía en su hogar, el crimen ocurrió al norte de Chicago.

Era un día tranquilo por la calle Bell, en el vecindario de West Ridge, pero ese no fue el caso durante la madrugada, poco antes de las 3:00 am. Las autoridades investigan un reporte de una agresión sexual.

La víctima se encontraba dormida en su casa cuando un hombre entró a su hogar a la fuerza, le mostró una navaja y la agredió sexualmente, de acuerdo con la policía.

Según la víctima, el sospechoso es descrito como un hombre de alrededor de cinco pies, 10 pulgadas con símbolos tatuados en su rostro.

Oficiales comentan que la víctima, de 27 años, fue llevada al hospital Sweddish Covenant, donde se encuentra estable.

Mientras que el sospechoso se robó objetos personales de la víctima y se dio a la fuga, tras salir por la parte trasera del edificio.

“Es algo aterrador. Yo me voy a casa sola, hay ratos que salgo a pasear a mi perro a altas horas de la noche. Me da miedo el saber que algo así pasó, no lo puedo creer”, dijo Netta Hemphill, residente de West Ridge.

De acuerdo con cifras de la policía de Chicago se han reportado 2 mil 29 casos de agresión sexual en la ciudad en lo que va de 2024, comparado con 2 mil 51 incidentes en el mismo período de 2023. Las cifras incluyen 142 reportes en los últimos 28 días.

“Usualmente cuando camino cargo mi gas pimienta y una navaja porque eso me hace sentir más segura, pero al final del día solo soy una mujer. Esto me aterra, me deja sin palabras”, dijo Hemphill.

Ante esta situación la policía de Chicago le pide a los residentes tomar precauciones, como estar al tanto de personas sospechosas que merodean el área, llamar al 911 de inmediato y cerrar sus puertas entre otras recomendaciones.