Instalaciones del DMV en Illinois tendrán un nuevo horario de atención al público

El Secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, anunció este jueves un cambio en el horario de atención al público de las instalaciones del DMV en todo el estado que entrará en vigor la próxima semana para alinearse con la mayor demanda de los clientes por la mañana.

A partir del lunes, 23 de septiembre, todas las ubicaciones del DMV de Illinois estarán operando de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5 p.m., abriendo media hora antes que el horario anterior de 8 a.m. a 5:30 p.m. Las instalaciones que ofrecen servicios los sábados también cambiarán el horario. En lugar de estar abiertos los sábados de 8 a.m. a 12:30 p.m. pasarán a operar de 7:30 a.m. a mediodía.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Las instalaciones para personas mayores ubicadas en Addison, Bridgeview, Calumet Park, Evanston y Westchester permanecerán en el mismo horario de 7:30 a.m. a 4 p.m. de lunes a viernes. El DMV de Roscoe Express permanecerá abierto de 9 a.m. a 4 p.m. de miércoles a viernes y el horario del DMV de Orland Township permanecerá abierto de 8 a. m. a 4 p.m. de lunes a viernes.

“Desde el primer día, nuestra prioridad ha sido brindar la mejor experiencia y servicio posibles en el DMV a nuestros clientes”, dijo Giannoulias. “Escuchamos los comentarios y analizamos los datos para determinar cuándo nuestros clientes nos necesitan más. Como resultado, estamos ajustando nuestro horario para alinear nuestras operaciones con sus apretadas agendas para que puedan acceder cómodamente a los servicios sin interrumpir su rutina”.

Un análisis basado en datos reveló que la demanda de los clientes es generalmente mayor en la mañana que en las primeras horas de la tarde. Al abrir las instalaciones más temprano, la oficina tiene como objetivo mejorar la accesibilidad al servicio y reducir los tiempos de espera.

El nuevo horario de las instalaciones se implementará en la mayoría de las instalaciones del DMV de Illinois, pero no en todas. Para consultar el horario de las instalaciones, programar una cita o solicitar servicios en línea, se recomienda a los clientes que visiten www.ilsos.gov.

Ubicaciones que operarán de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5 p.m.

Aledo Des Plaines* Lincoln Rantoul Anna Dixon Lockport* Roanoke Aurora* East St. Louis Macomb Robinson Beardstown Edwardsville* Mascoutah Rockford CDL Belleville* Effingham Mattoon Rockford Express Belvidere* Elgin* McLeansboro Salem Benton Elk Grove (CDL) Melrose Park* Shelbyville Bethalto* Fairfield Mendota South Holland (CDL) Bradley* Flora Metropolis Sparta Bridgeview* Freeport Monmouth Springfield-Klein Cairo Galena Monticello St. Charles* Canton Galesburg* Morris* Sterling Carbondale Gibson City Mt. Carmel Streator Carlinville Greenville Mt. Vernon Taylorville Carmi Harrisburg Nashville Tilton* Carthage Havana Olney Tuscola Centralia Hillsboro Oregon Vandalia Chadwick Hoopeston Ottawa Vienna Charleston Jacksonville Paris Waterloo Chicago Central Jerseyville Pekin* Watseka Chicago Heights* Joliet* Pinckneyville Waukegan* Chicago West* Kewanee Pittsfield Woodstock* Chinatown Lacon Plano* Wyoming Clinton Lake Zurich* Pontiac Decatur* LaSalle Princeton DeKalb* Lawrenceville Quincy*

Ubicaciones que operarán de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5 p.m. y los sábados de 7:30 a.m. a mediodía

Bloomington* Deerfield* Midlothian* Rockford Central* Champaign* Granite City* Moline/Silvis* Schaumburg* Chicago North* Lombard* Naperville* Springfield-Wabash* Chicago South* Marion* Peoria*

West Chicago (CDL) tendrá ahora un horario de martes a viernes de 7:30 a.m. a 5 p.m. y sábado de 7:30 a.m. a 12 p.m.

Roscoe Express tendrá ahora un horario de miércoles, jueves y viernes de 9 a.m. a 4 p.m.

Orland Township tendrá ahora un horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m.

Ubicaciones que se mantendrán de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4 p.m.

Addison, Evanston (Senior), Bridgeview Community Center (Senior), Westchester (Senior) y Calumet Park (Senior).

* Instalación que requiere programar una cita.