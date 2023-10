Fuerte presencia policial en un Walmart de Country Club Hills tras incidente con vehículo blindado

COUNTRY CLUB HILLS - El lunes por la mañana se informó de una fuerte presencia policial en una tienda Walmart en Country Club Hills.

Dicha tienda, ubicada en la cuadra 4000 de la calle 167, está rodeada de cinta policial y de varias patrullas que respondieron al lugar. Aparecieron marcadores de evidencia esparcidos por el exterior de la tienda.

El video tomado por nuestra cadena hermana NBC Chicago también mostró que el FBI estaba en el lugar.

Un portavoz del FBI confirmó que estaba respondiendo a un "incidente con un vehículo blindado" cerca de las calles 167 y Pulaski, pero que no se habían reportado heridos. Se produjeron disparos en la zona, según las autoridades.

"Actualmente no se conoce de alguna amenaza a la seguridad pública en este momento. No hay más información disponible en este momento," comentó el portavoz del FBI.

Los detalles sobre por qué se llamó a la policía al lugar o qué provocó la fuerte respuesta aún no están claros.

Vuelva a consultar para obtener más información sobre esta historia en desarrollo.