Illinois: Senado aprueba proyecto de ley para crear una junta escolar electa en Chicago

El Senado de Illinois aprobó este martes una iniciativa de ley para crear una junta escolar electa para las Escuelas Públicas de Chicago, a pesar de las objeciones de la alcaldesa Lori Lightfoot.

El Senado votó 36 a 15 a favor del proyecto de ley 2908. Ahora debe ser aprobado por la Cámara de Representantes y recibir la aprobación y la firma del gobernador J.B. Pritzker para convertirse en ley.

Desde 1999, la Junta de Educación de Chicago consta de siete miembros, todos designados por el alcalde de la ciudad para supervisar y administrar las CPS.

La medida que el Senado aprobó este martes ampliaría la Junta a 21 miembros, con 10 electos para períodos de cuatro años en los comicios generales de noviembre de 2024, mientras que los otros 10, más un presidente de la Junta, serían nombrados por el alcalde, cada uno por un periodo de dos años. Los mandatos de los 21 miembros comenzarían en enero de 2025.

En las elecciones generales de 2026, los 10 puestos en la Junta que fueron nombrados previamente por el alcalde serían electos para períodos de cuatro años a partir de enero de 2027, fecha en que todos los miembros habrían sido electos. También a partir de las elecciones generales de 2026, un miembro de la Junta sería electo para servir como presidente.

La ciudad se dividiría en 10 distritos electorales para las elecciones de 2024, cada uno representado por un miembro electo y un miembro designado. Y se dividiría en 20 distritos para las elecciones de 2026, después de lo cual cada distrito estaría representado por un miembro electo.

Cualquier vacante en la Junta a partir de 2025 sería cubierta por mayoría de votos de los miembros.

La medida también impondría una moratoria respecto a "cierres, consolidaciones o eliminaciones de escuelas" hasta que se establezca la nueva Junta de Educación en enero de 2025.

"La victoria de hoy, en una lucha de una década, es un paso importante para dar a nuestras comunidades voz en cómo se administran las escuelas a las que asisten sus hijos", dijo el patrocinador del proyecto de ley, el senador Rob Martwick, un demócrata de Chicago, en un comunicado.

La principal patrocinadora de la medida en la Cámara de Representantes, la legisladora Delia Ramírez, señaló que planea llamar a votación la iniciativa en la próxima reunión legislativa.

"La Enmienda 1 del Senado al proyecto de ley HB2908 logra el objetivo de finalmente asegurar una junta escolar completamente electa para CPS", dijo Ramírez, demócrata de Chicago.

Lightfoot, quien hizo campaña en 2019 en parte para crear una junta escolar electa, ha cambiado desde entonces su postura para apoyar una opción híbrida, una medida que ha generado críticas de los defensores de una junta totalmente electa. El miércoles, Lightfoot criticó el proyecto de ley que fue aprobado por el Senado.

"Cuando hablamos del cambio más importante en la administración de las Escuelas Públicas de Chicago, no puede tratarse de política. Tiene que tratarse de la gente. Las personas que más importarán son nuestros hijos", dijo Lightfoot cuando se le preguntó sobre la medida en una conferencia de prensa no relacionada. "Entonces, vamos a seguir asegurándonos de que ese mensaje llegue y resuene, y estoy segura de que llegaremos a un lugar mejor".

Lightfoot agregó que había escuchado de padres y estudiantes que "no se sintieron escuchados" en las negociaciones en torno a la medida. También expresó su preocupación de que no hubiera ninguna disposición en el proyecto de ley para limitar cuánto dinero se puede gastar en las elecciones, citando una contienda no especificada en Los Ángeles que costó un millón de dólares.

"No necesitamos eso aquí en Chicago", dijo Lightfoot. "¿Cuál es la ruta para los padres que son miembros de las Concilios Escolares Locales? Propusimos una ruta para asegurarnos de que las personas que forman parte de estos concilios realmente tuvieran las calificaciones para formar parte de la junta escolar. Todo eso, rechazado ".

El excongresista de Illinois, Luis Gutiérrez, padres y oficiales electos alzan su voz en contra de una cláusula de la medida HB 2908, que propone que para votar y pertenecer a la junta educativa de CPS habría que ser ciudadano americano.