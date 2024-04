Estas escuelas de Illinois figuran entre las mejores de EEUU para 2024

Varias escuelas de Illinois obtuvieron los primeros puestos en una nueva clasificación de las mejores escuelas secundarias del país para 2024.

La lista, de U.S. News and World Report, titulada "2024 Best High School Rankings", analizó más de 24,000 escuelas secundarias públicas en los 50 estados, dijeron los editores. A continuación, los redactores clasificaron los centros en función de varios factores, como la preparación para la universidad, las evaluaciones estatales, la tasa de graduación, la amplitud del plan de estudios universitarios y el rendimiento de los estudiantes desfavorecidos, según el informe.

Los resultados formaron una clasificación de más de 17,660 escuelas secundarias públicas, según el informe. Las 20 primeras escuelas de la lista tienen matrícula selectiva o requisitos como un promedio mínimo de calificaciones, añade el informe.

Según el informe, el 11.5% de los institutos públicos clasificados eran escuelas concertadas, y el 4.4% eran escuelas imán. Tanto Florida como Arizona encabezan la lista, con 12 institutos entre los 100 primeros. Le sigue California, con 11 centros entre los 100 primeros.

BASIS Charter Schools, de Peoria, Arizona, ocupa el primer puesto de la lista. Signature School, de Evansville, Indiana, ocupa el segundo puesto.

En Illinois, cinco colegios de Chicago entraron en la lista de los 100 mejores colegios del país.

Walter Payton College Preparatory High School obtuvo el puesto nº 5 en la lista nacional, mientras que Northside College Preparatory High School obtuvo el puesto nº 35. Young Magnet High School quedó en el puesto 52, Jones College Prep High School en el nº 53 y Lane Technical High School en el nº 54. Young Magnet High School quedó en el puesto 52, Jones College Prep High School en el puesto 53 y Lane Technical High School en el puesto 60.

Mientras que las escuelas suburbanas no se clasificaron tan alto en la lista nacional, muchas encabezaron la lista del informe de las mejores escuelas secundarias para 2024 en el estado de Illinois, incluyendo Adlai E. Stevenson High School en Lincolnshire, Vernon Hills High School en Vernon Hills, New Trier Township High School en Winnetka y Hinsdale Central High School en Hinsdale.

Aquí está un vistazo a las 10 mejores escuelas secundarias de la nación, según el informe:

Escuelas Charter BASIS -- Peoria, Arizona Signature School -- Evansville, Indiana Escuela Secundaria Tesla STEM -- Redmond, Washington Escuela Secundaria Julia R. Masterman -- Filadelfia, Pensilvania Escuela Preparatoria Universitaria Walter Payton -- Chicago, Illinois La Escuela para Talentosos y Superdotados -- Dallas, Texas Escuela Secundaria Academic Magnet -- North Charleston, Carolina del Sur Academia Internacional -- Bloomfield Hills, Michigan Escuela Gwinnett de Matemáticas, Ciencia y Tecnología -- Lawrenceville, Georgia Academia Riverside Stem -- Riverside, California

Estos son los 10 mejores institutos de Illinois, según el informe:

Escuela Preparatoria Universitaria Walter Payton Escuela Preparatoria Northside Escuela Secundaria Young Magnet Escuela Secundaria Jones College Prep Escuela Secundaria Técnica Lane Escuela Secundaria Adlai E Stevenson Escuela Secundaria Brooks College Prep Academy Escuela Secundaria Vernon Hills Escuela Preparatoria Hancock Escuela Secundaria New Trier Township Winnetka

Puede consultar el informe completo aquí.

Esta nota fue publicada originalmente en Inglés por NBC Chicago.