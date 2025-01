Iglesia en Pilsen suspende servicios en español por temor a deportaciones

Una iglesia de Pilsen tiene previsto cancelar sus servicios religiosos presenciales en español, ante el temor por las deportaciones masivas bajo la administración del presidente electo Donald Trump.

La pastora y activista Emma Lozano no pudo contener sus lágrimas. “No tengo palabras, tengo mucha fe, soy cristiana, pero tengo mucho temor”, dijo.

Ya comenzó a tomar acción ante lo que bajo la administración Trump sería la deportación masiva más grande en la historia de Estados Unidos.

“No son criminales, son nuestras familias”, dijo Lozano.

Las sillas de la iglesia metodista unida Lincol ya esán cerradas y en una esquina. Mientras que la capilla practicamente se encuentra vacía.

La pastora, quien por décadas ha sido una fiel protectora de la comunidad inmigrante, decidió cancelar los servicios religiosos en español en persona para proteger a sus feligreses de posibles redadas de ICE.

“Ya tomamos los servicios de alabanza virtuales para que se puedan acostumbrar que ya no tengan que llegar aquí, porque no vamos a tomar ese riesgo, no vamos a ser ese blanco, nos vamos a proteger unos a los otros”, dijo Lozano.

No solo esta iglesia toma medidas de precaución, varias familias comienzan a prepararse para evitar encuentros con agentes de inmigración.

Por su parte la arquidiócesis de Chicago dijo que muchas parroquias y santuarios cuentan con misa dominical en sus redes sociales y que elaboran un plan para apoyar a la comunidad. Parte del comunicado dice:

“Los inmigrantes han enriquecido enormemente a la iglesia católica… Estamos desarrollando activamente recursos parroquiales para apoyar a las comunidades en previsión de deportaciones masivas planificadas”.