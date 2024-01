Identifican a los dos jóvenes asesinados en tiroteo en el centro de la ciudad

Monteiro Williams de 17 años y Robert Boston de 16 son las víctimas mortales del tiroteo que ocurrió esta tarde a plena luz del día en el centro de la ciudad, así lo dio a conocer el médico forense.

La noticia de la balacera tiene consternado a Mario Melgar, quien ha trabajado por más de 20 años muy cerca de donde ocurrió el crimen.

“Me siento mal porque pudo haber sido mi hermano, mi sobrino”, dijo Melgar. “Aquí no es si eres de color blanco, negor o rojo, es un ser humano y no deberia de pasar eso en cualquier sociedad”.

Al igual que esta madre de familia que está de visita en Chicago y se enteró de la noticia.

“De tristeza y de coraje porque vidas muy jóvenes que se pierden. No es justo y además yo no sé lo que habrían hecho, pero lo que hubieran hecho no tenían por qué matarlos”, dijo Nelly Galindo.

Más aún cuando el crimen ocurrió a plena luz del día.

“Aproximadamente a las 12:25 de hoy, varios estudiantes salieron de la secundaria Innovations cuando dos autos se detuvieron y un grupo de individuos salió de los vehículos disparando múltiples veces y dándole a dos de los adolescentes estudiantes”, dijo el subjefe del Grupo de Control Central del Departamento de Policía de Chicago, Jon Hein.

El activista Andrew Holmes dice que se reunió con familiares de los jóvenes para brindarles su apoyo.

Dice que ambas familias están muy afectadas, que el joven de 17 años tenía planes de ir a una escuela de pintura y que el de 16 estaba en su primer año de secundaria y que estaba muy apegado a su mama.

El alcalde de Chicago a través de un comunicado se solidarizó con familiares y en parte expresó:

“Extiendo mi más sentido pésame a sus familias y a la comunidad de la secundaria Innovations mientras luchan con un dolor y un trauma inimaginable causado por este acto de violencia sin sentido”.

Al igual que lo hizo Mario quien le cuesta entender lo sucedido.

“Le dispararon a dos inocentes muchachos, osea jóvenes. Ya no hay futuro ahora el dolor para sus padres”, añadió Melgar.

Hasta el momento no se han reportado arrestos y la policía pide quien sepa algo se comunique al 312-744-8261.