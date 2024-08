Estos cinco hospitales de Illinois están en la lista de los 100 mejores hospitales de EEUU

Cinco hospitales de Illinois figuran en la nueva lista que recopila los 100 "Grandes Hospitales de América" para 2024.

La lista, compilada por Becker's Hospital Review, destaca hospitales de todo el país que son "ampliamente reconocidos por su excelencia clínica, compromiso con la seguridad del paciente, iniciativas innovadoras, esfuerzos de investigación, educación y altos niveles de satisfacción del paciente", escribieron los editores.

Becker's aceptó nominaciones y utilizó la investigación editorial para compilar la lista, dijeron los editores. Los hospitales no pueden pagar por su inclusión, y la lista está organizada por orden alfabético, añadieron los editores.

Becker's subrayó que, aunque muchos de los hospitales incluidos también fueron reconocidos por otras clasificaciones nacionales, como The Leapfrog Group, U.S. News and World Report y Healthgrades, la lista «no es exhaustiva".

De los cinco hospitales de Illinois incluidos en la lista, uno estaba situado en Chicago. Los demás estaban situados en los suburbios.

El único hospital de Chicago que figura en la clasificación es el Northwestern Memorial Hospital, situado en Streeterville. Según el informe, el Northwestern Memorial Hospital es el único hospital de Illinois que ha figurado en la «Lista de Honor de los Mejores Hospitales» de U.S. News & World Report durante 13 años consecutivos.

"El hospital es uno de los primeros en ofrecer habitaciones privadas a todos los pacientes y su campus ofrece espacios para programas de salud comunitarios, como seminarios educativos y clases de bienestar", añade el informe.

El Advocate Christ Medical Center de Oak Lawn también figura en el informe de Becker.

"El centro médico está altamente clasificado por U.S. News & World Report para 2024-25, en particular por sus programas de cardiología y cirugía cardíaca", dice el informe. «También ha recibido múltiples premios Healthgrades por calidad y seguridad".

Ascension Alexian Brothers en Elk Grove también fue incluido en el informe, con los editores diciendo que el hospital ha sido reconocido por Blue Cross Blue Shield Blue Distinction Specialty Care para "atención cardíaca, cirugía espinal y más".

Dos hospitales de Endeavor Health, antes conocido como NorthShore, también formaron parte del grupo: Endeavor Health Edward Hospital, en Naperville, y Endeavor Health Elmhurst Hospital.

A continuación figura la lista completa de los hospitales de Illinois que han entrado en la lista:

Ascension Alexian Brothers - Elk Grove Village

Centro Médico Advocate Christ - Oak Lawn

Endeavor Health Edward Hospital - Napverville

Endeavor Health Hospital Elmhurst - Elmhurst

Hospital Northwestern Memorial - Chicago

A principios de este año, 14 hospitales de Illinois aparecieron en la lista de Healthgrades de los "250 mejores hospitales de EEUU", y dos en el informe más reciente de U.S. News & World Report de los "mejores hospitales" para 2024.

El informe completo de Becker's Hospital Review puede encontrarse aquí.