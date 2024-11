Está previsto que la vicepresidenta Kamala Harris dé lo que probablemente será su discurso oficial de concesión el miércoles por la tarde.

Harris se dirigirá a la nación por primera vez desde que proyectaron que Donald Trump se convertiría en el próximo presidente electo.

Su discurso está programado para las 3 p.m. CT en la Universidad Howard en Washington D.C., su alma mater. El segundo caballero Doug Emhoff también estará presente.

El discurso se produce después de que un portavoz de la campaña de Harris dijera que la vicepresidenta no hablaría la noche de las elecciones.

"Todavía tenemos votos para contar. Todavía tenemos estados que aún no han sido contados. Continuaremos durante la noche para tratar de asegurarnos de que se cuente cada voto, que cada voz haya hablado", dijo el codirector de campaña Cedric Richmond la noche de las elecciones. "No escucharán a la vicepresidenta esta noche, pero sí la escucharán mañana, porque volverá aquí mañana para dirigirse no solo a la familia de HU, no solo a sus partidarios, sino a la nación".

Alrededor de las 4:30 a.m. del miércoles, NBC News proyectó que Trump se convertiría en el próximo presidente electo después de conseguir los 10 votos del Colegio Electoral de Wisconsin. Esos votos pusieron a Trump por delante para asegurar 276 votos electorales, superando los 270 votos electorales necesarios para ganar.

El presidente electo también tendrá al menos el control republicano del Senado. Anteriormente, los demócratas tenían una estrecha mayoría en el Senado. Mientras tanto, la Cámara de Representantes todavía está muy en juego.

Cuando Trump preste juramento, se convertirá en la segunda persona en la historia en cumplir dos mandatos no consecutivos en la Casa Blanca, uniéndose a Grover Cleveland en ese grupo.

Trump le dijo a la audiencia en su fiesta de la noche de las elecciones temprano el miércoles que era "hora de unirnos" como país.

“Es hora de dejar atrás las divisiones de los últimos cuatro años”, dijo Trump. “Es hora de unirnos”.

“Tenemos que poner a nuestro país en primer lugar al menos durante un tiempo”, agregó. “Tenemos que solucionarlo”.

Prometió que “no descansará hasta que hayamos logrado un Estados Unidos fuerte, seguro y próspero”.

“Todos los días”, dijo Trump, “lucharé por ustedes con cada aliento de mi cuerpo”.

Donald Trump declaró su victoria en las elecciones antes de que se confirmaran los resultados oficiales, destacando haber superado grandes obstáculos.