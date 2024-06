Familiares, amigos y toda una comunidad se reunieron este domingo para recordar al oficial de policía retirado, Larry Neuman quien fue asesinado el pasado jueves.

Entre abrazos, lágrimas y oraciones se llevó a cabo una Marcha de Oración y Vigilia recordando al policía retirado organizado por la Iglesia Bautista Misionera de San Miguel, donde Neuman era un miembro y reverendo.

“El oficial Larry había estado luchando durante mucho tiempo para asegurarse de que los jóvenes de la cuadra tuvieran esperanza. Su vida y su muerte no serán en vano”, dijo el alcalde Brandon Johnson.

Neuman de 73 años fue asesinado a tiros poco después de las 11:30 am del jueves en el vecindario de West Garfield Park.

La policía de Chicago publicó un video de vigilancia donde aparecen los dos presuntos sospechosos del asesinato caminando por un callejón cerca de donde ocurrió el crimen.

“Los problemas con los que estamos lidiando, no los creamos nosotros, pero ciertamente podemos corregirlos”, agregó Johnson.

Neuman era un técnico en bombas que se jubiló en 2010 y trabajó para el departamento de policía durante 28 años y también veterano de la marina. Perdió la vida en un callejón cerca de su hogar en West Garfield Park.

“Un hombre puede volver a casa desde Vietnam y jubilarse del departamento de policía de Chicago, trabajar en Seguridad Nacional, pero no puede trabajar en su propio jardín. Algo anda mal con eso y tenemos que hacerlo mejor como ciudad”, dijo el pastor de la iglesia St Michael, Paul Sims.

La comunidad honra su memoria mientras la fundación conmemorativa del departamento de policía de Chicago ofrece una recompensa de 75,000 dólares por información que conduzca al arresto y condena por el asesinato de Larry Neuman.

“Larry nunca salió de su vecindario, no tenía que quedarse, estaba lo suficientemente bien como para irse si quería... pero se quedó y trabajó en su comunidad. Hizo lo que hacen las grandes personas. Hizo lo que hacen los grandes hombres”, dijo Larry Snelling, Superintendente del Departamento de Policía de Chicago.

Hasta el momento no hay nadie bajo custodia mientras que autoridades continúan investigando