Honran a policía de Chicago caído en el cumplimiento del deber

Ha pasado un año desde que falleció el oficial Andrés Mauricio Vázquez Lasso en el cumplimiento del deber en el vecindario de Gage Park.

Razón por la que este sábado se llevó a cabo una ceremonia de dedicación de una calle en su honor.

En la esquina de la calle Marquette y Lawndale, a pocos pasos de donde vivía el oficial Andrés Vázquez Lasso, se encuentra este letrero: “Como dedicatoria hacia el oficial quien hoy fue honrado y recordado”.

La madre del oficial caído nos cuenta como la pérdida de su hijo cambió su vida:

“Algún día le dije a mi hijo en su ataúd... no me dejaste sola me dejaste un millón de amigos y así es”, dijo Rocío Lasso, madre de Andrés Mauricio Vázquez Lasso.

El oficial Andrés Vázquez-Lasso, falleció en el cumplimiento del deber mientras respondía a una llamada de violencia doméstica en el vecindario de Gage Park el primero de marzo del año pasado.

Hoy esos amigos que su madre dijo que él le dejó se unieron para acompañarla una vez más.

“El llamado de ese día no era para él, pero no importaba si no era para él, estaba ahí para apoyar.Diosito ese día quiso ya, sé lo devolví pero ha dejado un gran mensaje”, dijo.

Para familiares, amigos y compañeros de trabajo del oficial que hoy acudieron a la ceremonia, el letrero es un recordatorio de la persona que fue, las vidas que cambió y el impacto que tuvo en todos los que lo conocían, al igual que su devoción como esposo, hermano y tío.

“Sin duda mi sobrino Andrés Mauricio peleó la buena batalla. Sacrificó su vida por el bien de la comunidad, guardo la fe y la esperanza de ver una ciudad con la firme convicción de que a través de su trabajo se podría lograr grandes cambios en esta sociedad”, dijo Víctor Vázquez, tío del oficial caído.

En la ceremonia también estuvieron presentes varios oficiales electos, vecinos, y miembros de la comunidad.

“Su amor por nuestra ciudad, sus vecinos y su familia fue mayor que cualquier duda o mayor que cualquier miedo”, dijo el alcalde Brando Johnson.

“El oficial Vázquez llegó a una escena que estaba evolucionando rápidamente y no le importó lo peligroso que fuera, él continuó respondiendo”, dijo Larry Snelling, superintendente de la policía de Chicago.

Sin duda fue una ceremonia en la que las emociones estuvieron a flor de piel, su nombre no solo está en este letrero sino que también estará presente en el corazón de toda una comunidad del suroeste de la ciudad de Chicago.