Hombre acusado de asesinato en un tiroteo por ira al volante en el que murió un conductor en un suburbio de Chicago

Un hombre ha sido acusado de asesinato en relación con un accidente y tiroteo por un incidente de ira al volante ocurrido en un suburbio de Chicago justo antes del feriado de Acción de Gracias esta semana.

Phillip Rogers, de 45 años, de Chicago, fue acusado de asesinato y uso ilegal agravado de un arma por un delincuente, según anunció la Policía Estatal de Illinois el miércoles.

Los cargos se presentan días después de que Rogers y otro conductor, Lenier Clayton, presuntamente estuvieran involucrados en un incidente de ira vial que resultó en un accidente.

Después del choque, Clayton, un residente de Joliet de 30 años, fue baleado. Fue trasladado a un hospital cercano, donde se confirmó su muerte, informaron las autoridades.

"¿Por qué alguien dispararía a mi hijo así, no solo una vez, sino varias veces?", dijo Lenora Clayton, la madre de la víctima, a NBC Chicago. "No entiendo cómo un ser humano puede hacerle eso a otro."

La policía no ha revelado más detalles sobre lo sucedido durante el incidente.

La hermana mayor de Clayton, Mia, comentó que perdió una llamada de su hermano solo 15 minutos antes del tiroteo.

“No sé qué me iba a decir, no sé si ya estaba en problemas, pero no respondí porque estaba ocupada, pero le envié un mensaje a las 5:30 y no respondió, y ahora sé por qué", dijo.

Si hubiera contestado, contó a NBC Chicago, le habría dicho a su hermano que lo amaba.

La policía estatal instó a los conductores a no "perder la calma ni la vida" con la conducción agresiva.

"Ira vial, no te involucres", dijo el departamento en un comunicado. "Si eres víctima de un incidente de ira vial o crees que un conductor te sigue o acosa, llama al 911 o dirígete a la comisaría de policía más cercana para reportarlo."

La madre de Clayton envió un mensaje al hombre que disparó a su hijo.

"Le quiero decir: 'No te odio. Te amo y te perdono'", afirmó.

