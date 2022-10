Guía completa para el Bank of America Chicago Marathon este fin de semana

El Bank of America Chicago Marathon 2022 regresa este domingo cuando más de 40,000s corredores abarroten las calles de la ciudad para la carrera anual de otoño, pero ¿qué deben saber los corredores, espectadores y residentes?

Aquí hay un desglose de lo que debes saber:

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

¿Cuándo es el Maratón de Chicago 2022?

La carrera número 44 del maratón de Chicago está programada para el domingo, 9 de octubre de 2022.

¿Cuál es la ruta del Maratón de Chicago 2022?

La carrera comienza y termina en Grant Park, y lleva a los corredores a un gran recorrido por la ciudad en el medio. Mira la ruta completa a continuación:

¿Cuántos corredores se espera que participen?

Los organizadores del maratón dijeron que están preparados para recibir hasta 40,000 corredores en el evento de este año.

¿Cómo entras en el Maratón de Chicago 2022?

Hay múltiples formas de asegurar un lugar en la carrera. El primero es calificar para una entrada a través de uno de los siguientes:

Calificador de tiempo: Individuos que han cumplido con los estándares de calificación clasificados por edad del evento o califican para el Programa de Desarrollo Americano del evento.

Finalista heredado: Individuos que han completado el maratón de Chicago cinco o más veces en los últimos 10 años. La experiencia virtual del maratón de Chicago de Bank of America 2020 no se aplicará a la ruta de solicitud de finalización heredada.

International Tour Group: corredores internacionales (no estadounidenses) que participan en el evento de 2021 con un socio oficial del International Tour Group Program. Los socios turísticos suelen ofrecer a los participantes un paquete que incluye el costo de la entrada, el viaje aéreo, el hotel, etc. y varía entre los operadores turísticos.

Legado de Bank of America Shamrock Shuffle: personas que han completado el Bank of America Shamrock Shuffle 8K cuatro o más veces desde 2008 y se han inscrito en el Shamrock Shuffle 2022.

Aquellos que no cumplan con ninguna de las calificaciones anteriores pueden ingresar para su oportunidad en un lugar a través del sorteo de “entrada no garantizada”. Esa selección se completó a finales del año pasado.

Por último, los corredores también pueden participar corriendo para una organización benéfica.

“Las entradas al programa de caridad están disponibles por orden de llegada hasta el miércoles, 14 de septiembre de 2022 o cuando la organización benéfica haya alcanzado su capacidad, lo que ocurra primero”, afirma el maratón.

¿Cuál es el límite de tiempo para el maratón de Chicago?

El maratón requiere que los participantes completen la distancia de 26.2 millas en al menos 6 horas y 30 minutos.

¿Cuál es el horario para el fin de semana del maratón de Chicago?

jueves, 6 de octubre

Exposición de Salud y Bienestar de Abbott; recogido de paquetes

McCormick Place

11 a.m. - 6 p.m.

viernes, 7 de octubre

Exposición de Salud y Bienestar de Abbott; recogida de paquetes

McCormick Place

9 a.m. - 6 p.m.

sábado, 8 de octubre

Abbot Chicago 5K

Grant Park

7:30 a.m.

Exposición de Salud y Bienestar de Abbott; recogido de paquetes

McCormick Place

9 a.m. - 6 p.m.

domingo, 9 de octubre

Maratón de Chicago del Bank of America

Grant Park

Maratón salida en silla de ruedas (hombres): 7:20 a. m.

Maratón salida en silla de ruedas (mujeres): 7:21 a. m.

Maratón salida en handcycle: 7:23 a.m.

Comienzo de la ola 1 (rojo): 7:30 a.m.

Comienzo de la ola 2 (azul): 8 a.m.

Comienzo de la ola 3 (naranja): 8:35 a.m.

El acceso de espectadores a Grant Park comienza: 9:30 a.m.

27th Mile Post Race Party

Grant Park, Butler Field

9:30 a.m. – 4 p.m.

¿Cómo puedes ver la carrera en vivo?

NBC 5 Chicago, Telemundo Chicago y TeleXitos ofrecerán cobertura televisiva completa en vivo del Maratón de Chicago 2022 en inglés y español de 7 a.m. a 11 a.m. CST. Las transmisiones en vivo en telemundochicago.com, nbcchicago.com, las aplicaciones móviles y los canales de Roku, Apple TV y Fire de Telemundo Chicago y NBC Chicago se trasmitirán de 11 a.m. - 3 p.m. CST.

¿Dónde puedes ir a echar porras a un corredor?

Los espectadores no podrán mirar desde las áreas de inicio o finalización de la carrera en Grant Park.

“Recomendamos que los espectadores apoyen a los corredores de otras partes del recorrido y se reúnan con los corredores después de la carrera en áreas designadas dentro de Grant Park”, leyó el sitio web del maratón.

El área 27th Mile Post Race Party y Runner Reunite de Grant Park se abrirá a los espectadores a las 9:30 a.m.

¿Cuáles calles cerrarán antes, durante y después del maratón?

Viernes 7 de octubre:

Jackson cierra entre Michigan y Columbus y reabrirá el domingo a las 8 p.m.

Ida B. Wells cierra entre Congress Plaza y Columbus y reabrirá el domingo a las 8 p.m.

Ida B. Wells cerrará entre Michigan y Congress Plaza y reabrirá el domingo a las 8 p.m.

Congress Plaza cierra en Michigan, entre las calles Van Buren y Harrison y reabrirá el domingo a las 8 p.m.

Columbus cierra entre Monroe y Jackson, y entre Jackson e Ida B. Wells. Reabren el domingo a las 8 p.m.

Sábado 8 de octubre:

Cierres por el Abbott Chicago 5K entre las 7 y 9 a.m.

Ida B. Wells entre Columbus y Congress Plaza

Congress Plaza entre Harrison y Van Buren

Harrison entre Michigan y Franklin

Franklin entre Harrison y Van Buren

Van Buren entre Franklin y Wacker Drive

Wacker Drive entre Van Buren y Dearborn

Jackson entre Wacker y Clark

Además de los cierres por la carrera 5K, también entrarán en vigor los del maratón.

Columbus cerrará entre Randolph y Monroe y reabrirá el domingo al mediodía.

Monroe cerrará entre Michigan y Columbus, y desde Columbus hasta DuSable Lake Shore Drive y reabrirá el domingo a las 5p.m.

Roosevelt cerrará desde Columbus hasta DuSable Lake Shore Drive a las 11 a.m. y reabrirá el domingo a las 6 p.m.

Domingo 9 de octubre (día del maratón)

Michigan cerrará desde Madison hasta 9th Street de 4 a 9 a.m.

Roosevelt cerrará desde Michigan a Columbus de 4 a.m. a 6 p.m.

Columbus cerrará desde McFetridge Drive hasta Roosevelt de 4 a.m. a 6 p.m.

Michigan cerrará desde 9th Street hasta Roosevelt de 5:30 a.m. a 4 p.m.

Además, los cierres el día de la carrera comenzarán a lo largo de la ruta a las 7 a. m. Se espera que todas las calles y vías reabran vuelvan para las 4:30 p.m. o cuando OEMC diga que es seguro.