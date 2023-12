¿Gastarías $50 en un raspadito? Eso es lo que cuesta el nuevo juego de la Lotería de Illinois

La Lotería de Illinois dice que espera entregar más de $330 millones en premios.

¿Me siento afortunado? La Lotería de Illinois tiene un nuevo juego de boleto instantáneo, pero este no es el raspadito promedio.

El juego raspadito más nuevo de la lotería, un boleto instantáneo de "$10 millones", ofrece a los jugadores la "oportunidad de ganar más de $330 millones en premios totales en efectivo", desde $100 hasta $10 millones, según un comunicado de prensa de la agencia.

El juego, que incluye tres premios mayores de $10 millones y 15 premios de $1 millón, también ofrece "las mejores probabilidades de ganar $500 en cualquier billete raspable, actualmente disponible en el estado", continúa diciendo el comunicado.

También tiene un precio elevado para un billete raspable: 50 dólares.

“Los raspaditos de $50 han demostrado ser extremadamente populares en todo el país debido a los premios más grandes que ofrecen”, dijo en el comunicado el director de la Lotería de Illinois, Harold Mays. "Nuestro nuevo boleto les da a los jugadores la oportunidad de ganar un premio mayor de $10 millones y estamos emocionados de ver cómo responderán nuestros jugadores".

Un portavoz de la Lotería de Illinois confirmó que el boleto instantáneo de $50 y "$10 millones" es el boleto instantáneo con el precio más alto vendido en el estado. Anteriormente, el costo de los boletos de lotería de raspaditos en Illinois oscilaba entre $1 y $30.

Como parte del lanzamiento del nuevo billete, la Lotería de Illinois organizará el desafío "Girar la Rueda" el jueves en Navy Pier. El desafío se desarrolla de 11:00 am a 1:00 pm en el Fifth Third Bank Family Pavilion en Navy Pier, ubicado en 600 E. Grand Ave., dijeron los funcionarios.

A principios de este año, un informe de NBC 5 Investigates reveló que la Lotería de Illinois continuó vendiendo y promocionando muchos juegos instantáneos incluso después de que se hubieran reclamado los premios principales. Un portavoz de la lotería dijo a NBC Chicago que, aunque se notifica a los minoristas una vez que un boleto ya no tiene un premio mayor, el proceso puede llevar mucho tiempo.

"Como el proceso implica retirar físicamente de nuestras tiendas cientos de miles a millones de boletos para un juego en particular, ese proceso puede tardar de 1 a 3 meses en completarse", dijo el portavoz. "Continuaremos buscando formas de mejorar aún más este proceso para nuestros jugadores y minoristas".

Según los funcionarios de la lotería, hay más de 50 juegos diferentes de boletos instantáneos de la Lotería de Illinois en más de 7,000 establecimientos minoristas en todo Illinois.

