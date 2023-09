Fuentes de NBC5: la presidenta del Sindicato de Maestros de Chicago inscribió a su hijo en una escuela privada

Stacy Davis Gates, presidenta del Sindicato de Maestros de Chicago (CTU), quien en el pasado ha expresado su oposición a las escuelas privadas, inscribió a su adolescente en una escuela católica, lo confirmó NBC Chicago.

Después de días de preguntas directas a Davis Gates y a CTU que quedaron sin respuesta, NBC Chicago confirmó a través de publicaciones en redes sociales de Davis Gates y múltiples fuentes que su hijo fue inscrito este año en una preparatoria católica de Chicago.

Actualización: En respuesta a los reportes sobre el envío de su hijo a una escuela privada, la presidenta del Sindicato de Maestros de Chicago, Stacy Davis Gates, emitió una declaración por correo electrónico a los padres y miembros del sindicato:

“Lamentablemente, ya sea que usted sea un ferviente partidario de construir e invertir en más escuelas públicas de alta calidad o crea en la 'elección escolar', todos podemos estar de acuerdo en que las opciones para los estudiantes negros, sus familias y comunidades negras en el sur y oeste de la ciudad son limitadas”, escribió Davis Gates en una carta a los miembros del CTU. "Es precisamente por eso que los miembros de CTU han hecho huelga, se han organizado y han trabajado duro para cambiar nuestra ciudad".

NBC Chicago no está nombrando la escuela ni al hijo de Davis Gates, quien no ha respondido a solicitudes de comentario sobre el tema, pero ha hablado sobre su posición sobre las escuelas privadas en el pasado.

"También soy madre", dijo Davis Gates el 6 de marzo de 2022. "Mis hijos asisten a las Escuelas Públicas de Chicago. Estas son las cosas que legitiman mi espacio dentro de la coalición".

El año pasado, en un artículo de Chicago Magazine, Davis Gates dijo: "No puedo abogar en nombre de la educación pública sin poner el ejemplo en mi propio hogar".

Davis Gates ha expresado públicamente una fuerte oposición a School Choice y al programa Illinois Invest in Kids que permite créditos fiscales que benefician a las escuelas privadas.

En las redes sociales, Davis Gates ha dicho que " School Choice en realidad fue la elección de racistas. Fue creada para evitar la integración de las escuelas con niños negros".

También publicó un enlace a un artículo titulado "Los orígenes racistas de los vales para escuelas privadas".

La preparatoria del vecindario de la familia de Davis Gates es Harlan Community Academy. Ocupa el puesto 437 de 664 preparatoria de Illinois.

Otros líderes políticos han elegido enviar a sus hijos a escuelas privadas, incluidos los exalcaldes Rahm Emanuel, Lori Lightfoot y Richard Daley, así como el gobernador J.B. Pritzker.

El adolescente del alcalde Brandon Johnson no asiste a la escuela del vecindario de la familia en el oeste de la ciudad, sino a una escuela magnet en otra zona de la ciudad.

Mientras Davis Gates está pagando más de $16,000 de matrícula para que su hijo asista a una preparatoria católica, el programa Invest in Kids, que ayuda a otros que no pueden pagar esa cantidad, atraviesa una situación crítica, ya que la asamblea general aún no ha decidido si extenderá el financiamiento para el programa. El Sindicato de Maestros de Chicago y otras asociaciones sindicales de profesores han cabildeado enérgicamente en contra de la iniciativa.

Se espera que el programa Invest in Kids, que promueve la elección de escuela, se discuta cuando los legisladores regresen a Springfield para la sesión de veto de otoño.

No está claro si CTU continuará expresando su oposición ahora que su presidenta ha escogido esa opción para su hijo.