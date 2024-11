El festival de música Pitchfork no volverá a Chicago, según organizadores

Uno de los festivales de música más importantes de Chicago no volverá en 2025, ya que Pitchfork anunció que su festival anual no se celebrará en la ciudad el próximo año.

En una carta publicada en las redes sociales el lunes, los organizadores de Pitchfork anunciaron que el panorama cambiante de la industria de la música les exigía tomar decisiones difíciles, y eso incluía cancelar el festival con sede en Chicago que se había celebrado en la ciudad desde 2005.

“Esta decisión no se tomó a la ligera”, dijeron los organizadores de Pitchfork en un comunicado. “Estamos profundamente agradecidos con la ciudad de Chicago por ser el hogar de nuestro festival durante casi dos décadas, a los artistas que honraron nuestros escenarios con actuaciones inolvidables y a los fanáticos que aportaron una energía inigualable año tras año”.

La edición de 2024 del festival en Union Park estuvo encabezada por Alanis Morissette, Black Pumas y Jamie xx. Otros artistas principales a lo largo de los años han sido Bon Iver, The Roots, Run the Jewels, Tame Impala y Chance the Rapper, entre otros.

Chicago casi perdió otro festival en 2024 cuando se anunció que Riot Fest se trasladaría a los suburbios de Bridgeview, pero se tomó la decisión de mantener el festival en Douglass Park después de las negociaciones con la ciudad.

Ahora, Chicago se enfrenta a otra salida de alto perfil, sin información futura compartida sobre los planes para otros festivales de Pitchfork.

A continuación, se incluye la carta completa enviada por la empresa:

“A nuestra comunidad del Festival de Chicago:

“A medida que el panorama de los festivales de música continúa evolucionando rápidamente, hemos tomado la difícil decisión de no albergar el Festival de Música Pitchfork en Chicago en 2025.

“Esta decisión no se tomó a la ligera. Durante 19 años, el Festival de Música Pitchfork ha sido una celebración de la música, el arte y la comunidad, un espacio donde se crearon recuerdos, se amplificaron las voces y el amor compartido por la música nos unió a todos. El Festival, si bien está alineado con el gusto del equipo editorial de Pitchfork, siempre ha sido un esfuerzo colaborativo, que ha cobrado vida propia como un pilar vital de la escena artística de Chicago. Estamos profundamente agradecidos con la ciudad de Chicago por ser la sede de nuestro Festival durante casi dos décadas, a los artistas que honraron nuestros escenarios con actuaciones inolvidables y a los fanáticos que aportaron una energía inigualable año tras año.

“Gracias a At Pluto y al resto del equipo del Festival, cuya dedicación y creatividad fueron la columna vertebral de cada evento, y a la comunidad en general, cuyo espíritu y apoyo hicieron del Festival una experiencia verdaderamente única. Y gracias a Mike Reed por fundar el Festival y por su visión inspiradora.

“Pitchfork seguirá produciendo eventos en 2025 y más allá. Esperamos seguir creando espacios donde la música, la cultura y la comunidad se crucen de maneras inspiradoras, y esperamos verlos allí”.