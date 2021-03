Fase 1C en Chicago: quién es elegible para la vacuna a partir del 29 de marzo

A partir del lunes, 29 de marzo Chicago entrará a la Fase 1C de vacunación contra el COVID-19 y que abre la elegibilidad a personas de 16 años o más con ciertas condiciones de salud y a otros trabajadores esenciales no elegibles en la Fase 1B.

Al igual que en las fases anteriores, la implementación de la Fase 1C llevará tiempo a medida que los residentes elegibles consigan citas.

“El avance a la Fase 1C no significa que tendremos suficientes vacunas para quienes están en este grupo de inmediato, pero somos optimistas y esperamos seguir recibiendo más dosis", ha dicho la alcaldesa de Chicago Lori Lightfoot.

Personas elegibles en la Fase 1C

Residentes de 16 años o más con las siguientes condiciones:

Cáncer

Trastornos cardíacos, cardiovasculares y cerebrovasculares

Hipertensión o presión arterial alta

Enfermedad renal crónica

Trastornos respiratorios crónicos (fibrosis quística, asma, fibrosis pulmonar, enfisema o EPOC)

Diabetes (tipo 1 y tipo 2)

Discapacidad: física, visual, auditiva o mental, afecciones neurológicas

Demencia

Síndrome Down

Sistema inmunológico débil (por trasplante de sangre o médula ósea, inmunodeficiencias, VIH, uso de corticosteroides o uso de otros medicamentos que debilitan el sistema inmunológico)

Enfermedad hepática (incluida la hepatitis)

Embarazo

Obesidad

Esquizofrenia

Otros empleados incluyendo:

Clero y organizaciones religiosas

Energía: Trabajadores que apoyan el sector energético, abricación, distribución y reparación de energía.

Finanzas: Bancos; cambios de moneda; préstamos al consumo; las cooperativas de crédito; tasadores; compañías de títulos de propiedad; mercados financieros; instituciones financieras; instituciones que venden servicios financieros; servicios de contabilidad y servicios de seguros

Servicio de alimentos y bebidas: restaurante y otras instalaciones que preparan y sirven alimentos (incluidos bares); entidades que prestan servicios de alimentación

Educación superior: Trabajadores en instituciones educativas, incluidos colegios de educación superior, colegios de cuatro años y universidades, escuelas técnicas, escuelas de oficios, servicios de apoyo educativo y administración de programas educativos.

Tecnología de la información y comunicaciones: Internet, sistemas de video y telecomunicaciones, reparación de productos electrónicos de consumo, reparación de computadoras y máquinas de oficina.

Legal: Trabajadores que brindan servicios legales o apoyan las operaciones del sistema judicial, incluidos jueces, abogados, asistentes legales, asistentes legales, servidores de procesos, mensajeros, agentes de fianzas, oficiales de libertad condicional, oficinas de libertad condicional, personal de la corte y otros que brindan asistencia legal o funciones legales

Medios de comunicación: Periódicos, publicaciones periódicas, televisión, radio y otros servicios de medios, distribuidores de noticias y quioscos, radiodifusión, sindicatos de noticias, imprenta y editoriales de libros. Otras operaciones y funciones esenciales comunitarias o gubernamentales. Otros empleados gubernamentales; funciones esenciales basadas en la comunidad (por ejemplo, planificación urbana, oficinas que brindan necesidades básicas como alimentos, cuidado de niños, refugio y servicios sociales); trabajadores en bibliotecas

Servicios de cuidado personal e higiene: empresas que brindan servicios de cuidado personal, como cabello, uñas y masajes no médicos. Lavanderías, tintorerías, servicios de lavandería industrial y proveedores de servicios de lavandería.

Salud pública: entidades de salud pública; empresas farmacéuticas, de dispositivos y equipos médicos y de biotecnología

Seguridad pública: trabajadores que garantizan que los sistemas de seguridad pública funcionen correctamente, incluidos inspectores de edificios, ingenieros civiles, ingenieros químicos, ingenieros aeroespaciales y personal de respuesta a materiales peligrosos. Trabajadores que construyen y mantienen carreteras, carreteras, ferrocarriles y puertos. Trabajadores de operaciones de ciberseguridad

Minorista: Trabajadores en tiendas minoristas, incluidas, entre otras, tiendas que venden bebidas alcohólicas y no alcohólicas, medicamentos que no requieren receta médica, otros productos no comestibles (por ejemplo, electrónicos, ópticos, libros, etc.), otros productos de consumo doméstico. , mayoristas, dispensarios de cannabis autorizados y centros de cultivo

Refugio y vivienda: Ferreterías y comercios; construcción y mantenimiento de edificios, bienes raíces; trabajadores de hoteles y moteles

Transporte y logística: Trabajadores en gasolineras; suministro y reparación de automóviles y bicicletas; empresas que prestan servicios de envío y entrega; mensajeros; almacenes; correo privado; Trabajadores de aerolíneas no incluidos en 1b; trabajadores en transporte ferroviario, acuático, camión, autobús chárter o alquiler de transporte

Agua y aguas residuales: trabajadores involucrados en el tratamiento y las operaciones de aguas residuales; Equipos de mantenimiento sanitario y de tormentas que realizan el mantenimiento esencial y de emergencia de los sistemas.

AQUÍ: ¿DÓNDE PUEDO HACER UN CITA?