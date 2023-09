Fanáticos de RBD vivieron al máximo el primer concierto en Chicago del “Soy Rebelde Tour”

Los fanáticos de RBD en Chicago vivieron el jueves la emoción de ver a sus ídolos en el primer concierto de la agrupación mexicana en la ciudad, como parte de su gira “Soy Rebelde Tour”.

Algunos de los asistentes al Guaranteed Rate Field iban vestidos como los personajes de la famosa telenovela juvenil mexicana, Rebelde.

“Desde que yo estaba chiquita quería ser Mía y su frase de ‘qué difícil es ser yo’, es mi frase, la vivo todos los días. Qué dificil es ser yo”, dijo la joven Anel Rivero, fanática de RBD.

Otra de las asistentes reveló que su nombre se lo debe a una de las integrantes del grupo RBD.

“Cuando vea a Anahí sí voy a llorar, porque yo me llamo Anahís por ella. Así me puso mi mamá y me da mucha emoción”, dijo Anahís Rincón.

La expectativa crecía en el Guaranteed Rate Field, donde se realizó el concierto este jueves a las 7:00 pm.

La presentación duró unas dos horas. Antes de entar al estadio de los White Sox, los asistentes pasaron por detectores de metal y sus pertenencias eran revisadas, todo para asegurar el espectáculo.

Otros asistentes revelaron que RBD fueron parte de su infancia y verlos en vivo les emocionaba.

“Pues muy feliz, sobre todo por conocer a Christopher y Anahí, fueron parte de mi niñez”, dijo César Sánchez.

Después de 15 años los fanáticos volvieron a ver a su grupo favorito y al escuchar la canción “Tras de mí”, los presentes estallaron en jubilo.

CUÁNDO ES EL PRÓXIMO CONCIERTO DE RBD EN CHICAGO

RBD se presentará por segunda vez en Chicago este viernes 8 de septiembre a las 7:00 pm en el Guaranteed Rate Field.

¿CUÁNTO CUESTAN LAS ENTRADAS AL CONCIERTO DE RBD?

Las entradas para el concierto de este viernes tienen un valor inicial a partir de $116, de acuerdo con la página de Ticket Master. Para mayor información puede ir al siguiente enlace.

¿QUÉ SE PUEDE LLEVAR AL CONCIERTO DE RBD EN EL GUARANTEED RATE FIELD?

Según la página del Guaranteed Rate Field Se puede llevar al estadio “bolsas de mano transparentes (12" x 12" x 6" o más pequeñas), carteras de mano (9" x 5" x 2" o más pequeñas) y bolsas de pañales cuando haya un bebé presente. No se permiten mochilas” o bolsos que superen esas medidas descritas.