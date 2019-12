Familia busca respuestas tras extraño accidente en escuela CPS

Una familia hispana de Chicago pide respuestas ante los medios luego de no haberlas obtenido por parte de las autoridades de una escuela pública una vez que su hija de 9 años tuvo un accidente en el aula.

“Ella es una niña, yo sé que accidentes pasan en donde sea, pero, ¿cómo tú vas a dejar a una niña desde las 10 de la mañana con dolor de cabeza y no saber realmente, no supieron que le cayó?”, dijo la madre de la estudiante, Maria Sobrevilla.

Sobrevilla le contó a Telemundo Chicago que sus lágrimas son por la impotencia y la tristeza de no saber más a quién recurrir.

Es por eso, dice que decidió comunicarse con la estación, luego de que durante las horas de la manan del 15 de noviembre, su hija, quien no nombraremos, sufrió un accidente en su aula de la escuela Robert Healy Elementary School.

“Cuando yo la recogí a las 2:45 p.m. afuera, su maestra me para, para decirme que la niña tuvo un accidente pequeño, algo chico le cayó en la cabeza, pero ella está bien”, dijo la madre.

Sobrevilla asegura que, si no hubiera pasado por la escuela a retirar a la niña, probablemente nunca le hubieran dicho del incidente. Luego de que la menor sufriera vómitos y fuertes dolores de cabeza, ella fue llevada al hospital donde le hicieron distintos estudios, entre ellos un examen neurológico que concluyó que tenía una “concusión”.

Tanto ella como su esposo, denuncian que intentaron obtener respuestas desde el momento del accidente. Los médicos preguntaron a la menor qué tipo de objeto había caído en su cabeza, desde que altura, cuánto pesaba; pero la madre no sabía qué responder pues nunca tuvo una comunicación oficial. La niña le dijo que el objeto era grande y pesado pero que no puede precisar de qué se trataba.

“Mi esposo siguió llamando el día lunes y les dijo que la niña no iba a ir a la escuela y quería saber qué había pasado, y una de las personas de administración dijo pues, ‘yo no supe que hubo un accidente, pues yo no tengo un reporte en mi escritorio’”, dijo la madre.

Intentaron hablar con la docente quien más tarde dijo no haber visto el incidente y con distintas autoridades de la escuela. Ninguno de ellos les dio un reporte del accidente.

Es por eso que decidieron ir al denominado Network 6 que depende de CPS donde maria dice haber sido maltratada.

Al no obtener ningún tipo de respuestas, Sobrevilla decidió sacar a la niña de la escuela y asegura que “no sería un lugar seguro para ella”.

“Ahorita estoy usando todavía lo que ofrecen en la escuela, tiene todavía sus libros, so eso es lo que estamos haciendo”, dijo Sobrevilla.

Ella dice sentirse frustrada y triste y no sabe a quién más recurrir, nadie le da respuestas. Deja en claro que sabe que accidentes pueden pasar en cualquier parte, pero asegura que la escuela debería haberla llamado de forma inmediata y a la vez, que debería tener un reporte detallado del objeto que le cayó en la cabeza como para poder obtener un diagnóstico más preciso.

En horas de la tarde, cuando Telemundo Chicago recibió la denuncia, nos comunicamos con CPS para obtener una respuesta ante la denuncia de esta madre, algo que hasta el momento no ha sido posible.