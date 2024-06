Fallo de SCOTUS sobre la píldora abortiva deja a defensores mirando a futuras batallas legales

Muchos partidarios del derecho al aborto están considerando una victoria estrecha el jueves después de enterarse de que la píldora abortiva más utilizada en el país, Mifepristona, seguirá siendo accesible después de un fallo de la Corte Suprema.

La Corte dictaminó que los demandantes en el caso, incluidos médicos y personas que se oponían al uso del medicamento, no estaban legitimados para demandar, un fallo que fue anunciado como una victoria por parte de los activistas por el derecho al aborto y un trampolín potencial para otros desafíos legales.

"Creo que es una gran victoria que no sintieran que podían fallar a favor de sus creencias religiosas particulares (de los demandantes)", dijo Cathleen Gutekanst de Chicago for Abortion Rights.

Todo comenzó cuando un grupo de defensores y médicos que se oponían al medicamento presentaron una demanda, diciendo que la FDA no hizo lo suficiente para evaluar los riesgos de seguridad de la Mifepristona. El jueves, los jueces no evaluaron el mérito de esos reclamos y, en cambio, dictaminaron que los demandantes no tienen legitimación activa para demandar.

"Un individuo tiene que demostrar que de hecho ha sufrido una lesión. En realidad sufrió algo, no que simplemente no esté de acuerdo con la decisión del gobierno", dijo el profesor de derecho de la Universidad Northwestern, Daniel Rodríguez.

Él cree que el fallo de hoy es una decisión importante con respecto a la capacidad legal para presentar una demanda en virtud del Artículo III de la Constitución.

El juez Brett Kavanaugh escribió en parte que "el deseo de hacer que un medicamento esté menos disponible para otros no establece una posición".

Fue un fallo unánime.

Sin embargo, algunos defensores del derecho al aborto temen que esta decisión, porque no se basó en el mérito de la demanda, se lee como una hoja de ruta en el futuro para otras demandas que podrían tener valor legal.

"Me decepcionó que hayan emitido su fallo sólo sobre una base tan estrecha que no tenían legitimación activa", dijo Gutekanst.

Pero Rodríguez cree que es poco probable que los demandantes vuelvan a cuestionar esta regulación en particular. Sin embargo, cree que podrían existir otros métodos en el futuro.

"Creo que, en última instancia, si se van a presentar quejas que sean significativas, no habrá quejas que se presenten en los tribunales federales, sino que se presenten ante agencias administrativas como la FDA", dijo.

Mientras tanto, Illinois Right to Life emitió un comunicado que decía:

“La administración Biden ha permitido que la distribución del aborto químico no se controle en gran medida, incluso hasta el punto de que las mujeres pueden ordenar que se realice en sus hogares sin la supervisión de un médico. Se trata de una droga peligrosa que prácticamente no está regulada y una amenaza creciente para la salud y la seguridad de las mujeres”.