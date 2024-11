Exhiben reliquias de varios santos en la parroquia Santa Rita de Cascia

CHICAGO - En conmemoración del Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre, la parroquia de Santa Rita de Cascia, ubicada en el barrio West Lawn de Chicago, está organizando una veneración de 17 reliquias de primera clase.

De acuerdo con la Arquidiócesis de Chicago, las reliquias son pequeños fragmentos del cuerpo de un santo u objetos que han estado en contacto con su cuerpo.

Y en el caso de las reliquias de primera clase, se clasifican como un pedazo del cuerpo del santo, como un hueso, sangre o carne, según la Arquidiócesis de Chicago.

La comunidad católica en el área de Chicago está invitada a ver la exhibición de las reliquias y venerarlas. El horario para venerar las reliquias el Día de Todos los Santos de 8 a.m. a 12 p.m. y de 5 p.m. a 8 p.m. Si no puede acudir ese día, las reliquias estarán en exhibición hasta el 4 de noviembre.

¿Por qué es importante? De acuerdo con la Arquidiócesis de Chicago, la veneración de las reliquias tiene una larga historia en la tradición católica. Para muchos católicos, esta práctica ha fomentado su apego a los santos.

¿De quiénes son las reliquias de primera clase?

San Agustín de Hipona

Santa Bernadette

Santa Clara de Montefalco

San Nicolás de Tolentino

San Blás

Santo Domingo Savio

San Tomás Aquino

Beato Elías del Socorro Nieves

Santa María Goretti

San Juan Vainney

Santa Madre Teresa de Calcutta

San Judás El Apóstol

Santa Teresa de Ávila

Santa Teresa del Niño Jesús

Santa Rita de Cascia

San Juan de la Cruz

San Martín de Porres

Dónde, cuándo y qué horario se pueden venerar las reliquias

Las reqliquias estarán en exhibición hasta el 4 de noviembre en la Parroquia Santa Rita de Cascia ubicada en 6243 S. Fairfield Ave., Chicago, IL 60629.

Los horarios son de lunes a viernes de 8 a.m. a 12 p.m., sábado de 10 a.m. a 4:30 p.m. y domingo de 8 a.m. a 2 p.m.

Para más información, pueden visitar la página de la iglesia en www.parishstrita.org o llamar al 773-434-9600.