Cosas que hacer en Chicago este fin de semana: Exposiciones de autos, conciertos y más

Hay mucho que hacer en Chicago y sus alrededores este fin de semana. He aquí un vistazo a algunas de las opciones:

61° edición anual del Mundo de Ruedas

QUÉ: Vea cinco generaciones del icónico Batimóvil, un tributo al gran Evel Knievel y cientos de autos clásicos y hot rods en World of Wheels.

DÓNDE: Centro de convenciones Stephens, 5555 N River Rd, Rosemont, IL

CUÁNDO: Hasta el 10 de marzo

'007 Ciencia: Inventando el mundo de James Bond'

QUÉ: La primera exposición de 007 que se centra en la ciencia y la tecnología detrás de la franquicia cinematográfica de James Bond.

DÓNDE: Museo de Ciencia e Industria, 5700 S DuSable Lake Shore Dr., Chicago, IL

CUÁNDO: Abre el jueves 7 de marzo (requiere un boleto adicional con entrada programada)

22º Festival Anual de Flamenco de Chicago

QUÉ: El Festival Flamenco de Chicago, presentado por el Instituto Cervantes de Chicago, celebra la forma de arte multicultural del flamenco, presentando actuaciones de artistas flamencos de Chicago, Estados Unidos y España.

DÓNDE: Tres sedes: Instituto Cervantes de Chicago, 31 W. Ohio St., Chicago IL; City Winery, 1200 W. Randolph St., Chicago IL, y S.P.A.C.E., 1245 Chicago Ave., Evanston, IL

CUÁNDO: Hasta el sábado 23 de marzo

'La máquina del tiempo: un tributo a los años 80'

QUÉ: Con éxitos de Prince, Lisa Lisa y Cult Jam, Morris Day y muchos más, 'The Time Machine: A Tribute To The ’80s' te lleva a una época en la que la música era ecléctica y excéntrica: ¡los años 80!

DÓNDE: Black Ensemble Theatre, 4450 N Clark St., Chicago, IL

CUÁNDO: Hasta el domingo 14 de abril

'Alicia' (inspirada en el cuento clásico Alicia en el país de las maravillas)

QUÉ: MOMIX, la compañía de renombre internacional conocida por su combinación única de ilusiones, danza y narraciones visualmente alucinantes, presenta "Alice", una obra inspirada en Alicia en el país de las maravillas.

DÓNDE: Teatro Auditorium, 50 East Ida B. Wells Drive, Chicago, IL

CUÁNDO: Sábado 9 de marzo, 7:30 pm.

Princesas Disney- El Concierto

QUÉ: Para muchos pequeños, la música de las princesas de Disney ha sido la banda sonora de sus vidas. Ahora, estas queridas canciones cobran vida en el escenario de Disney Princess – The Concert.

DÓNDE: Teatro Rosemont, 5400 N River Rd, Rosemont, IL

CUÁNDO: Domingo 10 de marzo, a las 2:00 pm.

Rickie Lee-Jones

QUÉ: Rickie Lee Jones, músico, narrador y dos veces ganador del Grammy, que ha inspirado la cultura pop durante décadas.

DÓNDE: Escuela de Música Folklórica Old Town, 4544 N Lincoln Ave, Chicago, IL

CUÁNDO: 10 y 11 de marzo

Gira "Long Goodbye" de Eagles y Steely Dan

QUÉ: Los Eagles han vendido más de 150 millones de álbumes en todo el mundo, obtuvieron seis álbumes número uno y encabezaron las listas de sencillos cinco veces. Están de gira por última vez.

DÓNDE: United Center, 1901 W Madison St, Chicago, IL

CUÁNDO: Sábado 9 de marzo