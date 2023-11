“¿Esto está realmente sucediendo?” Madre recuerda el aterrador momento en que fue asaltada en su hogar en Beverly

Una familia de Chicago fue asaltada a punta de pistola justo fuera de su hogar en ataque captado por cámaras de vigilancia en el vecindario de Beverly en Chicago la semana pasada.

"Pensé: ¿es esto real? ¿está realmente sucediendo?" le dijo Michelle Pettiford a TODAY.com en una entrevista.

La familia Pettiford le dijo a NBC Chicago que el jueves pasado comenzó con la misma rutina, pero las cosas cambiaron rápidamente cuando Michelle Pettiford y su hija de 12 años regresaron a casa después de la práctica de voleibol.

Fue entonces cuando la familia dijo que dos personas se les acercaron armadas y exigieron las llaves de su automóvil.

La policía señaló que el robo ocurrió alrededor de las 8:45 p.m.

Las impactantes imágenes de vigilancia muestran a la pareja armada empujando a Pettiford al suelo mientras rebuscaban en su bolso.

"Están en mi bolso, están en mi bolso", se escucha decir a Pettiford.

Mientras tanto, su hija de 12 años corrió gritando adentro de la casa.

"El grito...hablan de que te hiela la sangre y todo eso, pero provino de mi hija", dijo su padre, Jeff Pettiford. "Nunca olvidaré ese sonido".

Jeff Pettiford corrió rápidamente para ayudar a su esposa, pero dijo que uno de los sospechosos apuntó entonces un arma a su cabeza.

"No tuvo miedo", dijo. "Cuando vinieron hacia mí y los miré, no tenían miedo. No soy un hombre pequeño. Vine corriendo directamente hacia ellos y no reaccionaron diciendo 'Oh no, vámonos de aquí', sin que se mostraron dispuestos a abrir fuego".

Jeff Pettiford señaló que intentó ofrecerles dinero, pero solo querían un automóvil. Así que los ayudó a arrancar su Audi.

"Solo presiona el botón", se le escucha dirigirlos en las imágenes de vigilancia.

"No podían entender cómo arrancar el auto. Les dije cómo arrancar el auto, luego querían la llave", dijo Jeff Pettiford a NBC Chicago. "Les dije dónde estaba, todavía querían que se las diera. Es un fab. No creo que entendieran".

Una mujer enfrenta un cargo menor de invasión criminal, según las autoridades en el caso de un robo a mano armada a una familia en Beverly.

La pareja huyó del lugar en su vehículo y aunque la familia no resultó físicamente herida, dijeron que el trauma emocional del incidente ha sido desafiante.

"El hogar ya no es ese lugar de confort y seguridad que solía ser, lo cual es realmente triste", dijo Michelle a TODAY.com.

La policía de Chicago indicó el jueves que una mujer de 24 años fue detenida y enfrenta un cargo por delito menor relacionado con el incidente.

Según la policía, Kayla Bell, de Chicago, enfrenta un cargo por delito menor de allanamiento de vehículo. Fue detenida alrededor de las 5:45 p.m. del miércoles en la cuadra 9600 al sur de Crandon, según las autoridades.

La policía no especificó qué papel, si acaso, jugó Bell en el robo que se desarrolló ante las cámaras de vigilancia en la casa de la familia Pettiford una semana antes.

La policía de Chicago señal que el vehículo robado aún no ha sido recuperado hasta el miércoles y los detectives siguen buscando a los sospechosos.

La familia Pettiford espera que al compartir su historia y las imágenes, pueda ayudar a llevar a un arresto.

Los detectives del Área Dos están investigando y cualquiera con información se puede proporcionar de manera anónima en CPDTip.com.