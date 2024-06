Esto es lo que puede hacer en el área de Chicago este fin de semana

El verano ya está aquí en Chicago, y con temperaturas mayoritariamente agradables en cubierta este fin de semana, hay mucho que hacer para personas de todas las edades.

Desde el Festival Puertorriqueño de Chicago en Humboldt Park y el Midsommar Fest en Andersonville, aquí tienes un vistazo a lo que puedes hacer este fin de semana en el área de Chicago.

Fiestas Patronales Puertorriqueñas: Chicago’s Puerto Rican Festival

QUÉ: El vecindario de Humboldt Park tiene la población puertorriqueña más grande de la ciudad y cada año alberga el Festival Puertorriqueño de Chicago.

DÓNDE: 2800 West Division Street, Chicago IL

CUÁNDO: Jueves 6 de junio al domingo 9 de junio

Old Town Art Fair/ Wells Street Art Fair

QUÉ: La 74.ª Feria anual de Arte de Old Town y la 49.ª Feria Anual de Arte Wells Street siempre se llevan a cabo el mismo fin de semana, a pocas cuadras una de la otra.

DÓNDE: 1763 N. North Park Avenue y Wells Street desde North Avenue hasta Division Street.

CUÁNDO: Sábado 8 de junio al domingo 9 de junio

Andersonville Midsommarfest

QUÉ: Celebre la cultura sueca en la 58.ª edición anual de Andersonville Midsommarfest

DÓNDE: 5200 North Clark Street, Chicago, IL

CUÁNDO: Viernes 7 de junio al domingo 9 de junio

Bank of America Chicago 13.1

QUÉ: La media maratón anual de Chicago llevará a los corredores a un recorrido por el West Side de la ciudad mientras muchos se preparan para iniciar su entrenamiento para la Maratón de Chicago del Bank of America.

DÓNDE: La carrera comenzará y terminará en el Garfield Park de Chicago.

CUÁNDO: 7 a.m. del domingo 9 de junio

BARK! 30th Birthday Pawty Fundraiser

QUÉ: La Sociedad Anti-Cruelty organiza su trigésima recaudación de fondos anual al aire libre, BARK!, diseñada para que las familias (y sus mascotas) pasen un buen rato por una buena causa.

DÓNDE: Soldier Field en el Stadium Green

CUÁNDO: Sábado 8 de junio de 9 a.m. a 2 p.m.

Convención Midwest Haunters

QUÉ: La Convención Midwest Haunters es para cualquiera que ame Halloween, con expositores, seminarios, recorridos entre bastidores y más.

DÓNDE: Centro de convenciones Donald E. Stephens, 5555 North River Road, Rosemont

CUÁNDO: Sábado 8 y domingo 9 de junio

Exposición de Bodas y Novias de Illinois

QUÉ: Ya sea que esté planeando una boda o espere hacerlo algún día, la Illinois Bridal and Wedding Expo ofrece todo lo que necesita para planificar su gran día.

DÓNDE: Centro de convenciones Donald E. Stephens, 5555 North River Road, Rosemont

CUÁNDO: domingo 9 de junio, 1:00 p.m. a 5:30 p. m.

Día Nacional del Tap en OTSFM

QUÉ: Celebre el Día Nacional del Tap el domingo por la tarde con Reggio "The Hoofer" McLaughlin y muchos otros invitados especiales.

DÓNDE: The Old Town School of Folk Music, 4544 North Lincoln Avenue, Chicago

CUÁNDO: Domingo 9 de junio a las 4:30 p.m.

La Violinista Hillary Hahn y Amigos en el Symphony Center

QUÉ: La violinista de renombre internacional y artista residente de CSO, Hilary Hahn, regresa al Symphony Center para una actuación especial, con varios otros artistas.

DÓNDE: 220 South Michigan Avenue, Chicago

CUÁNDO: Domingo 9 de junio a las 3:00 p.m..

¡James Taylor se hace cargo del Festival Ravinia!

QUÉ: Es el primer fin de semana de conciertos del Ravinia Festival, con James Taylor y su All Star Band.

DÓNDE: 201 Ravinia Park Road, Highland Park

CUÁNDO: Sábado 8 y domingo 9 de junio a las 7:30 p.m.

Chris Brown en concierto

QUÉ: El cantante, compositor y bailarín Chris Brown interpreta sus éxitos durante dos conciertos este fin de semana en Chicago.

DÓNDE: United Center, 1901 West Madison Street, Chicago, IL

CUÁNDO: Viernes 7 de junio y sábado 8 de junio a las 7 p.m.