Tal vez la mejor lluvia de meteoritos del año esté a punto de deslumbrar los cielos a partir del lunes, y este lugar cerca de Illinois puede ser uno de los mejores (y más desconocidos) para verla.

La lluvia de meteoritos anual, activa desde julio, alcanza su punto máximo antes del amanecer del lunes 12 de agosto. Es una de las lluvias de meteoritos más brillantes y fáciles de ver del año, que produce "meteoritos azules brillantes, y muchos de ellos", dijo el astrónomo de la Universidad de Warwick, Don Pollacco.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Según el Planetario Adler, se espera un pico de más de 50-90 meteoritos por hora, pero hay un problema: se verán muchos menos meteoritos en áreas contaminadas por la luz, de acuerdo con el Planetario Adler.

"Una regla general para ver meteoritos es estar bajo un cielo oscuro, sin reflejos de luz artificial o natural (como la Luna)", dijo Adler. "Este año, las Perseidas alcanzan su punto máximo cuando la Luna está cerca de su fase de cuarto creciente. Sin embargo, la Luna en cuarto creciente sale alrededor del mediodía, hora local, y se pone alrededor de la medianoche".

Si bien la Luna no interferirá con el pico de las perseidas, las luces de la ciudad de Chicago podrían hacerlo. Pero en una determinada zona de Wisconsin, es posible que no lo hagan.

Según los editores de Forbes, el Kickapoo Valley Dark Sky Park de Wisconsin (un parque que estaría formado por Kickapoo Valley Reserve, Wildcat Mountain State Park y Mississippi Valley Conservancy) es uno de los 11 "lugares secretos" del país para observar la lluvia de meteoritos.

Los editores describen el área, aproximadamente a 50 millas al oeste de Wisconsin Dells, como un "lugar apartado" con cielos prístinos y oscuros que son excelentes para observar las estrellas.

El área, que, si se designa, sería el segundo "Dark Sky Park" de Wisconsin, después del Newport State Park, tiene varios mapas sugeridos para observar el cielo en tres ubicaciones diferentes.

"El terreno público a lo largo del río Kickapoo en el condado de Vernon ha sido conocido durante años por su fantástico cielo nocturno. Es un espectáculo maravilloso", dijo la Iniciativa del Cielo Oscuro del Valle Kickapoo.

Si no puede viajar, aún podrá ver algunas "estrellas fugaces".

"Para ver meteoritos, primero salga y déle a sus ojos unos 20 a 30 minutos para que se adapten a la oscuridad", dijo Adler. "Mire por todo el cielo en busca de breves rayos de luz".

Los rayos son causados ​​por el "aire brillante" sobrecalentado a medida que los pequeños trozos del cometa se queman debido a la fricción con la atmósfera, continúa Adler.

"No necesita ninguna herramienta de observación especial para ver meteoritos, no se verán mejor con binoculares o un telescopio. Los meteoritos se extienden por una amplia extensión del cielo, por lo que no querrá limitar su vista a una ventana pequeña".

El meteorólogo del equipo de tormentas de NBC 5, Kevin Jeanes, señaló que será más visible el lunes entre la medianoche y el amanecer, e incluso será visible durante semanas después.

En diciembre se produce otra gran lluvia de meteoros, las Gemínidas, pero suele ser más difícil de ver porque el clima es mucho más frío.

"No hace falta congelarse para ir a ver una lluvia de meteoritos", dijo Jeanes sobre las Perseidas.

¿Qué es una lluvia de meteoritos?

Se producen varias lluvias de meteoros al año y no se necesita un equipo especial para verlas.

La mayoría de las lluvias de meteoros se originan a partir de los restos de cometas. La fuente de las Perseidas es el cometa 109P/Swift-Tuttle.

Cuando las rocas del espacio entran en la atmósfera de la Tierra, la resistencia del aire las calienta mucho. Esto hace que el aire brille a su alrededor y deje brevemente una cola de fuego detrás de ellas: el final de una "estrella fugaz".

Las bolsas de aire brillantes alrededor de las rocas espaciales que se mueven rápidamente, que van desde el tamaño de una partícula de polvo hasta el de una roca, pueden verse en el cielo nocturno.

Las perseidas son el resultado de “partículas más grandes que muchas otras lluvias de meteoros”, dijo Bill Cooke de la NASA, lo que les da la apariencia de “bolas de fuego brillantes”, más fáciles de detectar que muchas otras.

Cómo ver una lluvia de meteoritos

Las lluvias de meteoros suelen ser más visibles entre la medianoche y las horas previas al amanecer.

Es más fácil ver estrellas fugaces bajo cielos oscuros, lejos de las luces de la ciudad. Las lluvias de meteoros también parecen más brillantes en noches sin nubes, cuando la luna mengua menos.

El hemisferio norte tendrá la mejor vista de las perseidas. El pico de este año coincide con una luna llena de alrededor del 44%.

¿Cuándo es la próxima lluvia de meteoritos?

La sociedad de meteoros mantiene una lista de las próximas grandes lluvias de meteoros, incluidos los días de mayor visualización y las condiciones de luz de la luna.

La próxima gran lluvia de meteoros serán las oriónidas, que alcanzarán su pico a mediados de octubre