Estas monedas níquel y medio dólares podrían valer más de lo que piensa

Esas monedas sueltas en los cojines de tu sofá podrían ayudarte a ganar dinero rápido para pagar el alquiler o hacer crecer tu cuenta bancaria este invierno.

Las monedas de níquel de Buffalo y las monedas de medio dólar Kennedy son algunas de las monedas más valiosas, según CoinTrackers, un sitio de seguimiento del valor de las monedas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Las monedas níquel de Buffalo tienen una cara de nativo americano en el lado de la cabeza con la palabra "Libertad" grabada en la parte superior derecha. La cola muestra un búfalo con las palabras "Estados Unidos de América" ​​en la parte superior. Una moneda níquel de Buffalo es una de las monedas más comunes de encontrar, según John Leonard, director de Leonard Auction.

Las monedas sólo se produjeron entre 1913 y 1938, luego fueron reemplazadas por el actual níquel de Thomas Jefferson.

"El 'níquel Buffalo Head' también vale entre 10 centavos y miles", dijo Leonard. "Uno de los más deseables y raros es el níquel con cabeza de búfalo de tres patas de 1937".

Una moneda níquel de Buffalo de 1935, según CoinTrackers, puede oscilar entre $1.75 y $525, o incluso más, dependiendo del estado de la moneda o si hay errores impresos en la moneda. Una moneda de níquel Buffalo de 1938 vale entre $8.50 y $4 o incluso más.

La moneda de medio dólar Kennedy muestra al ex presidente John F. Kennedy en el anverso de la moneda con la frase "Libertad" en la parte superior. La frase "In God We Trust" también aparece debajo del cuello de Kennedy.

La moneda se imprime desde 1964 en honor a Kennedy tras su asesinato. La moneda de medio dólar Kennedy de antes de 1975 vale entre $10 y $1,500, dependiendo de su condición y rareza.

El aspecto clave de la moneda que causa la diferencia de valor es si la impresión de Kennedy tiene "pelo acentuado" encima de la oreja o no. Las monedas con más pelo valen más porque Jackie Kennedy, la viuda del presidente, quería que el pelo de su marido estuviera más acentuado en la moneda, según CoinTrackers.

Leonard dijo que las monedas siempre han valido más que su valor nominal.

"Si bien las posibilidades de encontrar una moneda o pieza monetaria ultra rara son escasas, sigue siendo una tarea divertida buscar estos artículos y aprender más sobre el gran pasatiempo de la numismática", dijo Leonard.

Otras monedas que valen más que su valor nominal son:

Cualquier moneda de oro

Dólares, medios dólares, monedas de veinticinco centavos y monedas de diez centavos anteriores a 1965

Centavos anteriores a 1959

Cinco centavos anteriores a 1939

Monedas con errores o faltas de acuñación

Moneda de gran tamaño (los billetes estadounidenses más antiguos solían ser un 30% más grandes que los billetes que conocemos hoy)

Certificados de plata

Certificados de oro

Moneda nacional

Según Leonard, el billete más común de encontrar sería un certificado de plata de un dólar.

“La mayoría vale alrededor de $2, pero pueden valer cientos dependiendo de su condición”, dijo Leonard. “Los otros tipos de moneda los encontramos en cajas de seguridad, cajas de zapatos de miembros de la familia e incluso una vez tuvimos un cliente que encontró $15,000 en moneda en una vieja lata de café que estaba escondida en los cimientos de ladrillo de su casa".

Para determinar el valor de cualquier moneda, los residentes pueden hacer clic aquí.