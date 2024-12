Estas leyes inusuales entrarán en vigor en Illinois en 2025

Hay muchas leyes nuevas en Illinois que impactarán a los residentes en 2025, pero hay algunas que quizás no esperabas.

La tecnología ocupó un lugar central en varias piezas legislativas. La ley, HB 4875, hace ilegal crear réplicas digitales de individuos mediante Inteligencia Artificial generativa sin el consentimiento de la persona para fines comerciales.

Las monedas virtuales como Bitcoin también están contempladas ahora bajo las leyes estatales relacionadas con la propiedad no reclamada, gracias al SB 3343, que permite al tesorero estatal pagar tarifas de custodia para estas monedas y tipos específicos de valores.

Los motociclistas estarán contentos de saber que, bajo los términos de la ley HB 4966, una amplia selección de nuevas placas especializadas, incluidas las que buscan crear conciencoa sobre donación de órganos, placas amigables con las mascotas y placas de apoyo a nuestras tropas, estarán disponibles para sus vehículos.

Numerosas leyes que afectan a los consumidores también entrarán en vigor. SB 2625 impacta a los minoristas que venden productos alcohólicos, ya que las bebidas que son versiones "fuertes" de las típicamente no alcohólicas no pueden colocarse cerca de sus contrapartes no alcohólicas.

Si asistes a un concierto o evento deportivo en un recinto con capacidad para al menos 3,500 personas, notarás que ahora será obligatorio que el lugar ofrezca la oportunidad de compostar desechos orgánicos y recolectar materiales reciclables, gracias a las disposiciones de SB 2876.

Estas son algunas otras leyes interesantes que entrarán en vigor en 2025:

HB 0307 – Los atletas en Illinois ahora pueden recibir compensación por derechos de nombre, imagen y semejanza (NIL, por sus siglas en inglés) directamente de las universidades, y los medios de comunicación y residentes tendrán prohibido obtener información sobre cuánto ganan los atletas en acuerdos privados.

HB 1742 – Permite a la Autoridad Regional de Transporte donar locomotoras y otros equipos a museos y corporaciones sin fines de lucro.

HB 4255 – Las grúas podrán usar luces intermitentes verdes mientras estén en escenas de emergencia.

HB 4351 – Los residentes del condado de Cook podrán contratar servidores de procesos privados en lugar de estar legalmente obligados a utilizar a los agentes del sheriff para este propósito.

HB 5488 – Illinois establecerá un grupo de trabajo para crear un programa de reconocimiento de árboles históricos.

HB 5640 – Añade a la Fuerza Espacial de los Estados Unidos a cualquier referencia a las fuerzas armadas o servicios armados de los Estados Unidos dentro de las leyes de Illinois.

SB 0331 – Exige que las universidades públicas y colegios comunitarios paguen a sus empleados su salario regular si el campus se cierra debido a una emergencia por clima invernal.

SB 2747 – Modifica la Ley de Malezas Exóticas de Illinois, exigiendo al Departamento de Recursos Naturales mantener una lista de malezas exóticas y permitirle emitir permisos para comprar, vender o distribuir estas plantas.

SB 3173 – Los condados podrán arrendar, licenciar o conceder acceso a infraestructuras como cables de fibra óptica a entidades públicas o privadas si esto ayuda a acelerar la entrega de servicios de banda ancha.

SB 3407 – Realiza cambios relacionados con el procesamiento de carne de venado para ampliar la disponibilidad de donaciones caritativas.

SB 3592 – Exige mayor transparencia en la venta de medios de comunicación locales y crea un programa de becas para periodismo a través de la Comisión de Asistencia Estudiantil de Illinois.