Estas ciudades de Indiana y Wisconsin se encuentran entre los 25 mejores lugares para vivir

Cuatro ciudades de Indiana y Wisconsin han sido nombradas entre los mejores lugares para vivir en los EE. UU., según U.S. News and World Report.

La publicación publicó el lunes su lista de los 150 mejores lugares para vivir en los EE. UU. para 2024-2025 según criterios que incluyen tener una buena relación calidad-precio, ser un lugar deseable para vivir y tener un mercado laboral sólido.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Si bien ninguna ciudad del Medio Oeste llegó al top 10, Green Bay no quedó muy lejos en el puesto 12. Green Bay tiene la combinación perfecta de comodidades de una gran ciudad, como tener un equipo de la NFL, complementadas con el sentir de una ciudad pequeña del Medio Oeste, según U.S. News and World Report.

"Esta ciudad cuenta con una próspera escena artística y de entretenimiento, un centro de la ciudad revitalizado y dos campus universitarios, lo que crea una energía que puede atraer a familias jóvenes y jubilados", afirma el ranking.

Madison, la capital de Wisconsin, ocupó el puesto 14 de la lista.

Una ciudad de 272,000 habitantes, "exuda la sensación informal y realista que uno esperaría de la capital del país lácteo de Estados Unidos". En cambio, Madison alberga empresas de alta tecnología e instituciones académicas aclamadas y, a menudo, es un lugar donde se puede disfrutar de comida preparada por chefs galardonados y ver músicos y actores internacionales.

Dos ciudades de Indiana también figuraron entre las 25 primeras; Fort Wayne y South Bend ocuparon el puesto 20 y 25, respectivamente.

Los residentes de Fort Wayne, la segunda ciudad más grande de Indiana, "tienen acceso a las comodidades que uno podría esperar encontrar en una gran metrópolis, como opciones de entretenimiento y una próspera escena artística". Según U.S. News and World Report, la ciudad puede ser un buen lugar para comprar una casa, comenzar una carrera o lanzar un negocio con su bajo costo de vida y sus vecindarios tranquilos.

Mientras tanto, South Bend tiene un bajo costo de vida, una variedad de parques y "otras diversiones para mantener entretenidos a los locales".

Si bien la ciudad perdió casi una cuarta parte de su población después del cierre de los principales fabricantes durante la segunda mitad del siglo XX, algunas partes del área "están recuperándose".

"Por ejemplo, el centro de South Bend, en el pintoresco río St. Joseph, ha experimentado una revitalización en los últimos años, trayendo nuevos apartamentos y condominios que atraen a jóvenes profesionales y personas con el nido vacío, así como nuevos bares y restaurantes", decía su descripción.

Si se lo está preguntando, ninguna ciudad de Illinois se encuentra entre las 25 primeras, o entre las 50 primeras, de hecho. Peoria ocupó el puesto más alto de todas las comunidades de Illinois en el puesto 82.

Aquí están los 25 mejores lugares para vivir:

Naples, Florida Boise, Idaho Colorado Springs, Colorado Greenville, South Carolina Charlotte, North Carolina Raleigh, North Carolina Huntsville, Alabama Virginia Beach, Virginia Austin, Texas Boulder, Colorado Sarasota, Florida Green Bay, Wisconsin Charleston, South Carolina Madison, Wisconsin Lexington, Kentucky Oklahoma City, Oklahoma Asheville, North Carolina Omaha, Nebraska Ann Arbor, Michigan Fort Wayne, Indiana Fayetteville, Arkansas San Francisco, California Greensboro, North Carolina Lincoln, Nebraska South Bend, Indiana

Puede encontrar la lista completa de los 150 lugares aquí.