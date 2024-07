Espectáculo de fuegos artificiales suburbano cancelado después que residentes informaran de ‘gran oleada’ de gente

Un espectáculo de fuegos artificiales suburbano fue cancelado esta semana después de que los residentes informaron de una "enorme oleada" de personas en una escena caótica después de que muchos esperaron horas sólo para ver el popular espectáculo del 4 de julio.

El distrito de parques de Lan-Oak confirmó el viernes que los departamentos de policía y bomberos de la aldea cancelaron el espectáculo anual de fuegos artificiales del 4 de julio el miércoles.

"El distrito de parques de Lan-Oak no canceló el evento y comparte la decepción de la comunidad. El distrito de parques está muy orgulloso de los eventos seguros y agradables del Día de la Independencia que el distrito de parques ha patrocinado durante décadas", dijo el distrito a NBC Chicago en una declaración. "Agradecemos a la comunidad de Lansing por el apoyo que siempre le han mostrado al distrito de parques".

Si bien las autoridades no confirmaron el motivo de la cancelación, se produce después de que videos y fotografías mostraran una escena caótica que involucraba a un gran número de adolescentes, muchos de los cuales fueron vistos rompiendo una valla de seguridad en el evento.

"Se llenó y de repente empezamos a escuchar niños gritando, niños corriendo, policías entrando con luces y esas cosas. Se nos fue de las manos", dijo la residente Elizabeth López, que ha vivido en el suburbio durante ocho años.

Un video grabado con un teléfono celular en el lugar mostró a las multitudes invadiendo las calles y un estacionamiento cercano de Walmart cuando el evento fue cancelado abruptamente.

"[La gente] venía de ambas direcciones, pero fue una gran oleada de gente, fue una gran oleada", dijo la propietaria Auriga Cohran. "Dijeron que eran niños, pero lo entiendo porque no los dejaban entrar".

El incidente se produce en medio de nuevas políticas de seguridad implementadas para el evento de este año.

Según un anuncio sobre las festividades navideñas, no se permitía la entrada a niños menores de 18 años sin un padre o tutor y se requería una identificación en la entrada. Otra novedad este año fueron los detectores de metales.

"No permitían la entrada a niños menores de 18 años sin un padre o tutor, lo cual entiendo y no entiendo porque en el pasado toda la ciudad se presentó a los fuegos artificiales y muchos de ellos eran niños sin escolta y nunca antes habíamos tenido ningún problema", afirmó Cohran. "Así que no sé por qué tuvimos detectores de metales en esta gran situación de seguridad este año".

Cohran señaló que algunas personas habían hecho fila más de tres horas antes de que comenzaran los fuegos artificiales para asegurar su lugar.

"Fue una noche decepcionante para todos porque teníamos mucha gente aquí y mucha gente esperó mucho tiempo para pasar esa fila, sólo para cancelarla para todos", dijo. "Fue ridículo. Fue horrible".

El distrito de parques señaló que era el primer año en que se implementaban tales medidas a solicitud de las autoridades del área.

"El distrito de parques de Lan-Oak nunca ha instituido una restricción de edad en años anteriores y no ha experimentado ningún incidente grave", dijo el distrito de parques en un comunicado, señalando que pagó más de 19.000 dólares por el espectáculo de fuegos artificiales que nunca estalló. "Este año, la Villa de Lansing y el Departamento de Policía de Lansing exigieron que el evento restringiera las edades y no permitiera a nadie menor de 18 años sin un padre o tutor".

Las medidas de seguridad se producen después de que este año se cancelaran varios carnavales y festivales suburbanos debido a grandes perturbaciones, muchas de las cuales involucraban a grupos de adolescentes.

El mes pasado, una gran pelea que resultó en varios arrestos cerró un carnaval en Posen.

El carnaval de Lake in the Hills se detuvo debido a multitudes perturbadoras e informes de peleas, y el carnaval Citius Illinois Baseball y More Brewing de Huntley, programado para mayo, fue cancelado en medio de “preocupaciones logísticas y de seguridad” no especificadas.

La aldea de Lansing y el Departamento de Policía de Lansing no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.